Якорь для стабилизации: в НБУ рассказали, когда "отпустят" курс — Finance.ua

Якорь для стабилизации: в НБУ рассказали, когда "отпустят" курс
Фиксированные курсы валют действуют в Украине с начала российского вторжения. С 21 мая 2022 года, после того как НБУ своим постановлением № 102 отпустил в свободное плавание наличный курс, разница между ним и безналичным курсом конвертации валюты постепенно увеличивается и уже превышает 20%.
«Множественность курсов связана с существованием валютных ограничений, необходимых для защиты курсовой стабильности и международных резервов во время войны. В то же время, начальный психологический шок от военного вторжения россии постепенно утихает и в своем поведении население, импортеры и экспортеры больше опираются на экономическую логику принятия решений. Но в таких условиях возрастают угрозы эмоциональных покупок валюты», — объясняют в НБУ свою позицию.
В НБУ объясняют, что недавний курсовой всплеск на наличном и «сером» сегментах валютного рынка был в основном спровоцирован ситуативным усложнением ситуации на фронте, на которое наложилось нагнетание информационного фона из-за слухов о возвращении к режиму плавающего курса, которое не состоялось. В Нацбанке подчеркивают, что такая реакция рынка свидетельствует в пользу важности фиксированного курса как якоря для стабилизации ожиданий при текущих условиях.
Когда НБУ «отпустит» курс
«Для перехода к плавающему курсообразованию, которое не создаст лишних шоков для экономических агентов, должны сложиться соответствующие макроэкономические предпосылки, а не календарные даты. Важной предпосылкой, в частности, выступает восстановление способности валютного рынка к самобалансированию», — отмечают в НБУ.
То есть, Нацбанк будет ожидать роста предложения валюты за счет увеличения экспортных поступлений, например, благодаря разблокированию украинских портов или восстановлению альтернативных путей экспортной логистики. С другой стороны, уменьшению спроса должно способствовать снижение покупки валюты на некритические, эластичные по цене категории импорта в случае возобновления налогообложения и дополнительного импортного сбора на такие категории товаров.
По мнению НБУ, предпосылкой для возврата к плавающему курсу должен стать рост экспорта, что возможно в случае разблокировки портов.