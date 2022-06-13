Спрос и предложение не сбалансированы: в НБУ не готовы прогнозировать курс валют после войны — Finance.ua
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Спрос и предложение не сбалансированы: в НБУ не готовы прогнозировать курс валют после войны

Сегодня 11:02Валюта
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Спрос и предложение не сбалансированы: в НБУ не готовы прогнозировать курс валют после войныСпрос и предложение не сбалансированы: в НБУ не готовы прогнозировать курс валют после войны
В НБУ считают, что восстановление украинской экономики решит и другие проблемы, в том числе и со скачками курса доллара.
Как рассказала в интервью 24 каналу первый заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова, курс валют в Украине всегда определяется соотношением спроса к предложению.
Национальный банк Украины после начала вторжения россии зафиксировал курс валют на безналичном рынке, чем уберег отечественную экономику от шока. Однако там не могут сказать, сколько гривен придется отдать за один доллар в будущем.
По ее словам, регулятор был вынужден зафиксировать курс на безналичном рынке, поскольку в настоящее время спрос и предложение не сбалансированы, однако в НБУ никогда не пытаются прогнозировать курс валют в Украине.

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«Сегодня предложения валюты гораздо меньше, чем спроса. Если бы Национальный банк не зафиксировал курс, это был бы шок для экономики», — сказала она.
Рожкова подчеркнула, что те же механизмы влияют и на наличный рынок, который на увеличение спроса реагирует поднятием курса. Она также отметила, что люди в настоящее время ощущают давление инфляции и роста цен, а потому пытаются себя защитить, покупая иностранные деньги.
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Замглавы НБУ добавила, что верит, что после войны так называемый «план Маршалла для Украины» будет реализован и страны-партнеры вместе с представителями бизнеса помогут восстановить отечественную экономику.
«Поэтому я верю в то, что с восстановлением страны, с восстановлением экономики стабилизируются и все другие вопросы. А каким будет конкретное значение курса — это определит рынок, спрос и предложение», — отметила Рожкова.

Справка Finance.ua:

  • с тех пор как появилась разница курсов валют в официальных учреждениях и обменниках, в Украине и за рубежом, украинцы начали этим пользоваться. Однако в настоящее время такая тенденция банкоматного туризма постепенно исчезает;
  • с начала войны наличный курс доллара ушел достаточно далеко за 30 грн, а в пиковые моменты даже подбирался к 40 грн. Эксперт рассказал, стоит ли ждать украинцам доллар по 27-28 грн.
По материалам: Телеграф
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