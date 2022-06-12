Банкоматный туризм сокращается, — Рожкова о продаже в Украине валюты, купленной за границей

Сегодня 11:31 — Валюта

С тех пор как появилась разница курсов валют в официальных учреждениях и обменниках, в Украине и за рубежом, украинцы начали этим пользоваться. Однако в настоящее время такая тенденция банкоматного туризма постепенно исчезает.

Также украинцы снова начали обменивать деньги в украинских банках. Детальнее об изменении ситуации рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Что дало изменение правил установления курса

Прежде всего, речь идет о так называемом банкоматном туризме. То есть поездки за границу, когда люди снимали доллары в Европе по курсу 32 гривны, а затем привозили их в украинские обменники. Там эти доллары уже стоили по 36 — 38 гривен. Однако недавно банкам частично отменили ограничения по изменению курса.

"Этот банкоматный туризм несколько сокращается. Мы же недавно изменили правила установления курса для операций за рубежом, поэтому будем наблюдать за ситуацией",— сказала Рожкова.

Она добавила, что ожидает положительного результата изменений. То есть они могут сработать, и банкоматный туризм полностью прекратится.

Украинцы снова производят обмен валют по курсу банков

С тех пор как банкам разрешили продавать-покупать наличную валюту без ограничения по курсу, это дало свои результаты. Замглавы НБУ отметила, что в первые месяцы вторжения жители страны снимали валютные средства в банках и уходили продавать их уже в обменниках. Однако сейчас тенденция заметно изменилась.

"Сегодня люди не забирают валюту из банка, чтобы пойти в обменник. Если им нужно конвертировать деньги, они делают это прямо в банке. Это положительно",— объяснила эксперт.

По ее словам, это один из факторов, которые положительно отразились на наличном курсе. Сейчас бешеный всплеск прошел, и курс снова начал снижаться.

Для чего требовалась фиксация курса валют

Замглавы НБУ рассказала, что заморозка уровня стоимости валют действительно была полезным шагом управления экономикой. Когда был самый большой шок с начала войны, фиксированный курс конвертации сдерживал рост цен на импортируемые товары. Это, в частности, положительно отразилось и на стоимости услуг товаров украинского производства, ведь они часто также зависимы от импорта.

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