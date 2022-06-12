Обменники перестали принимать некоторые купюры доллара: причина — Finance.ua

Обменники перестали принимать некоторые купюры доллара: причина

Сегодня 12:01 — Личные финансы

Украинские пункты обмена валют начали отказываться принимать не только поврежденные, но и устаревшие доллары. Такие банкноты приходится менять по особой процедуре, сообщает «Хвиля».

«В Национальный банк Украины поступают многочисленные запросы и жалобы от граждан об отказе банков в приеме для осуществления валютно-обменных операций изношенных и поврежденных банкнот иностранных валют», — отмечают в инструкции НБУ.

Соответственно еще раз подчеркивают, что по отношению к таким купюрам есть отдельная процедура, альтернативы которой нет.

Как и где обменять?

Для того чтобы обменять такую купюру ее нужно отнести в банк, который направит ее в банк-корреспондент за границу и произведет замену. При этом за такую услугу придется заплатить.

Стоит помнить, что поврежденные банкноты доллара можно обменять в НБУ, а обмен старых купюр проводят только иностранные банки.

К испорченным банкнотам относятся:

Купюры, которые имеют сразу несколько повреждений, например пятно и потертости.

Слишком изношенные купюры.



Порванные купюры или хотя бы надорванные и склеенные.



Купюры со следами краски.



Купюры, пострадавшие от огня, были сильно намочены водой или другой жидкостью.



В одной из своих презентаций Нацбанк показал, какие банкноты иностранной валюты с признаками значительного повреждения принимаются банками на инкассо. Забирают и купюры, которые были разорваны на части и склеены, и даже с повреждением элементов дизайна (удаленные цифровые и текстовые обозначения номинала).

В зависимости от того, как сильно изношена купюра, ее собственник может заплатить банку за ее обмен от 5% до 50% от стоимости банкноты. Длится такая процедура до месяца, а иногда и дольше.

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