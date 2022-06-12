Доллара ниже 30 грн не будет? Чего ждать от курса валют украинцам — Finance.ua

«Это не в интересах экономики на этапе восстановления. Поэтому я не думаю, что в Украине возможна какая-то глубокая восстановительная ревальвация», — отмечает эксперт.
По мнению аналитика, к курсу, который есть сейчас, в ближайшие полгода может добавиться еще 15% девальвация. Осенью скачок курса до 40 грн/долл. Кущ считает абсолютно реальным.
И в последствии гривна вряд ли укрепится выше 30 грн/долл., по словам экономиста — это уже практически невозможно.
«Мало того, что это невозможно, это еще и не желательно. Потому что восстановление экономики — это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация», — поясняет Кущ.
Отказ от фиксированного курса
В первый же день полномасштабной войны Нацбанк «заморозил» официальный курс доллара на уровне 29,25 грн/долл.
Однако уже в начале июня заговорили о возможном возвращении к плавающему курсу или по крайней мере «подтягивании» его чуть ближе к рыночному.
Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что регулятор планирует отказаться от фиксирования курса гривны по отношению к доллару, когда вернутся налоги на импорт, отмененные еще в первые дни войны.
Алексей Кущ тоже считает, что увеличение учетной ставки (с 10 до 25%) свидетельствует о том, что Нацбанк готовится к либерализации межбанковского рынка и соответственно «подтягиванию» межбанковского курса к рыночному.
Такое решение экономисту кажется неправильным, и предыдущая стратегия была лучше.
«Есть три основные направления регулирования — оттока капитала, курса и учетной ставки. Из эти трех направлений одновременно можно делать только два. Все это время с начала войны Национальный банк занимался двумя вещами — зафиксировал курс и заблокировал отток капитала», — рассказывает эксперт.
Сейчас же НБУ решил делать три вещи одновременно, а значит от чего-то придется отказаться, и скорее всего это будет фиксированный курс.
Однако так называемые «курсовые пики» Нацбанк будет срезать, уверен аналитик, но жесткой привязки уже не будет. Лучше было бы удерживать курс в одном положении как минимум до конца войны.
Покупать или продавать?
Алексей Кущ рекомендует украинцам хранить трехмесячный запас на семью в гривнах, а вот излишки сверх этой суммы — переводить в доллары.
В то же время от каких-то радикальных решений лучше отказаться, и покупать на все сбережения американскую валюту не стоит.
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