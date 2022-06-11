Когда отпустят курс гривны к доллару: в НБУ назвали условия — Finance.ua
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Когда отпустят курс гривны к доллару: в НБУ назвали условия

Сегодня 08:02Валюта
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Когда отпустят курс гривны к доллару: в НБУ назвали условияКогда отпустят курс гривны к доллару: в НБУ назвали условия
Национальный банк Украины планирует отказаться от курса гривны к доллару, который с начала войны зафиксирован на уровне 29,25 гривен. Для этого для начала необходимо вернуть налоги на импорт.
Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время телемарафона.
«Если говорить о перспективах, то безналичный курс валют зафиксирован для экспортеров и импортеров. Для того чтобы произошел переход к рыночному ценообразованию, нужно, чтобы рынок мог сам себя сбалансировать», — сказала она.
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По ее словам, для этого должны быть очень важные предпосылки. Одна из них — это возврат налогов и пошлин на импорт, отмененных в первые дни войны.
«Увеличение налогов на импорт, мы ожидаем, уменьшит объем этого критического импорта и таким образом снизит давление на золотовалютные резервы. Это одна из предпосылок, после которой мы сможем рассматривать постепенное возвращение к рыночному ценообразованию», — сказала она.
По ее словам, в любом случае, такое возвращение к рыночному ценообразованию будет очень постепенным, чтобы не было шока для экономики и чтобы защитить критические потребности Украины.

Справка Finance.ua:

  • с 21 мая НБУ несколько ослабил ограничения — отменил ограничения на установление курса для продажи наличной валюты;
  • появились разные курсы доллара: те, кто получает валюту на карты, должны продавать ее по официальному фиксированному курсу (29,25 гривны за доллар), а покупать — по рыночному (более 36 гривен за доллар);
  • в НБУ объяснили разный курс на наличный и безналичный доллар.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

По материалам: РБК-Україна
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