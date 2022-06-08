Председатель правления ПриватБанка сообщил, есть ли причины для резкого роста курса доллара — Finance.ua

Председатель правления ПриватБанка сообщил, есть ли причины для резкого роста курса доллара

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В ПриватБанке не видят причин для резкого роста курса до 40-50 грн/$.

Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Герхард Бьош в интервью

«Трудно сказать (прогнозировать курс. — Ред.), ведь мы не понимаем, каким может быть спрос, поскольку населению и бизнесу до сих пор запрещено свободно покупать валюту. С другой стороны, я не вижу никаких причин для резкого роста курса не только до 50 грн/$, но даже до 40 грн/$», — сказал Бьош.

По его словам, банк решил не спешить и не менять существенно внутренние курсы в первые дни после решения Нацбанка о снятии ограничений курса по продаже валюты на наличном рынке.

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«На рынке был очень серьезный ажиотаж, поэтому мы хотели проследить за его реакцией и уже потом, когда ситуация стабилизировалась и курсообразование перестало быть спекулятивным, тоже начали приближаться к рыночным уровням. В целом, я считаю, что Нацбанк поступил правильно. С момента введения первых ограничений прошло три месяца. Постепенное движение к рыночному курсообразованию — это важный шаг для того, чтобы удерживать стабильной всю банковскую систему. Не говоря уже о том, что это очень важно для экономики в целом», — подчеркнул председатель правления ПриватБанк а.

Справка Finance.ua:

Нацбанк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, согласно которому банки могут продавать наличную иностранную валюту населению.

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