В НБУ объяснили разный курс на наличный и безналичный доллар — Finance.ua

В НБУ объяснили разный курс на наличный и безналичный доллар. Ситуацию объяснила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.
Почему безналичный курс доллара зафиксирован
С 24 февраля Нацбанк зафиксировал официальный курс доллара на уровне 29,25 гривны. Соответственно, все экспортно-импортные операции тоже происходят по зафиксированному курсу — 29,25 + 1% (29,55 гривны за доллар).
Для экспортеров
Если условно аграрий получил валютную выручку, то продает ее на межбанке по курсу 29,25 + 1%.
Но когда аграрий покупает импортные удобрения, то платит по тому же курсу 29,25 + 1%.
Для импортеров и населения
Когда импортер завозит товары критического импорта (топливо, лекарства, продукты и т.д.), расчет тоже идет по курсу 29,25+1%. Соответственно для населения эти товары получаются гораздо дешевле, чем если бы курс был рыночным.
Вот, к сожалению, с Херсоном видите какая ситуация, потому у нас все овощи в магазине сегодня импортированные. Но они импортированы по курсу 29,25 + 1%, — отмечает Екатерина Рожкова.
В то же время наличный курс доллара колеблется на уровне 35 гривен, что является ощутимой разницей с безналичным. Все потому, что на наличном рынке нет ограничений по установлению курса.
В НБУ объясняют это тем, что наличный рынок не имеет никакого отношения к критическому импорту, поскольку это нужды не государства, а людей.
В первую очередь — это не нужды государства. Второе — это не потребность критического импорта. И это не наша задача каким-то образом тратить наши резервы на эти операции. Именно поэтому мы разрешаем банками продавать столько, сколько они выкупили у населения.
— Екатерина Рожкова
Банки ограничены в продаже только той валюты, которую они раньше выкупили у населения, по той же причине — чтобы НБУ не тратил из своих резервов валюту на некритический импорт. Ведь в условиях войны удовлетворение потребностей населения в наличном долларе — не является приоритетом.
Справка Finance.ua:
с 21 мая НБУ несколько ослабил ограничения — отменил ограничения на установление курса для продажи наличной валюты;
так, появились разные курсы доллара: получающие валюту на карты должны продавать ее по официальному фиксированному курсу (29,25 гривны за доллар), а покупать — по рыночному (более 36 гривен за доллар);
из-за войны НБУ ввел валютные ограничения на рынке, которые вызвали дискуссии в обществе. В частности, в IT-индустрии считают, что нынешняя валютная политика несправедлива. Об этом сообщила «Европейская ассоциация программной инженерии» EASE. Из-за разницы официального и наличного курса ІТ-индустрия теряет значительную часть доходов в валюте при конвертации.