В НБУ объяснили разный курс на наличный и безналичный доллар — Finance.ua

В НБУ объяснили разный курс на наличный и безналичный доллар

Сегодня 12:00 — Валюта

В НБУ объяснили разный курс на наличный и безналичный доллар. Ситуацию объяснила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

Почему безналичный курс доллара зафиксирован

С 24 февраля Нацбанк зафиксировал официальный курс доллара на уровне 29,25 гривны. Соответственно, все экспортно-импортные операции тоже происходят по зафиксированному курсу — 29,25 + 1% (29,55 гривны за доллар).

Для экспортеров

Если условно аграрий получил валютную выручку, то продает ее на межбанке по курсу 29,25 + 1%.

Но когда аграрий покупает импортные удобрения, то платит по тому же курсу 29,25 + 1%.

Для импортеров и населения

Когда импортер завозит товары критического импорта (топливо, лекарства, продукты и т.д.), расчет тоже идет по курсу 29,25+1%. Соответственно для населения эти товары получаются гораздо дешевле, чем если бы курс был рыночным.

Вот, к сожалению, с Херсоном видите какая ситуация, потому у нас все овощи в магазине сегодня импортированные. Но они импортированы по курсу 29,25 + 1%, — отмечает Екатерина Рожкова.

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Ограничения на безналичном уровне необходимы также для того, чтобы максимально сохранить международные резервы Украины. Пока их используют только на критический импорт.

Обратите внимание! ФЛП, получающие доход в иностранной валюте, тоже должны продавать доллары, евро или другую иностранную валюту по официальному курсу + 1%. А покупать могут — по рыночному.

Почему нет ограничений на наличный курс

В то же время наличный курс доллара колеблется на уровне 35 гривен, что является ощутимой разницей с безналичным. Все потому, что на наличном рынке нет ограничений по установлению курса.

В НБУ объясняют это тем, что наличный рынок не имеет никакого отношения к критическому импорту, поскольку это нужды не государства, а людей.

В первую очередь — это не нужды государства. Второе — это не потребность критического импорта. И это не наша задача каким-то образом тратить наши резервы на эти операции. Именно поэтому мы разрешаем банками продавать столько, сколько они выкупили у населения. — Екатерина Рожкова

Банки ограничены в продаже только той валюты, которую они раньше выкупили у населения, по той же причине — чтобы НБУ не тратил из своих резервов валюту на некритический импорт. Ведь в условиях войны удовлетворение потребностей населения в наличном долларе — не является приоритетом.

Справка Finance.ua:

с 21 мая НБУ несколько ослабил ограничения — отменил ограничения на установление курса для продажи наличной валюты;

так, появились разные курсы доллара: получающие валюту на карты должны продавать ее по официальному фиксированному курсу (29,25 гривны за доллар), а покупать — по рыночному (более 36 гривен за доллар);

из-за войны НБУ ввел валютные ограничения на рынке, которые вызвали дискуссии в обществе. В частности, в IT-индустрии считают, что нынешняя валютная политика несправедлива. Об этом сообщила «Европейская ассоциация программной инженерии» EASE. Из-за разницы официального и наличного курса ІТ-индустрия теряет значительную часть доходов в валюте при конвертации.

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