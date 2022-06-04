Подешевеет ли доллар после повышения учётной ставки НБУ: прогнозы экспертов — Finance.ua

Подешевеет ли доллар после повышения учётной ставки НБУ: прогнозы экспертов

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Подешевеет ли доллар после повышения учётной ставки НБУ: прогнозы экспертов

После волнообразного скачка курса доллара во второй половине мая до почти 38 гривен, заокеанская валюта к началу июня значительно похудела, теперь за 1 доллар дают от 35,5 до 35,85 грн.

По мнению экспертов, каких-то особых экономических предпосылок для роста курса доллара сегодня нет. Как пишет экономист, экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин, в апреле платежный баланс составил 1,1 млрд долл. профицит, то есть во внешней торговле наша страна вывезла товаров больше чем ввезла.

Объясняет это эксперт резким падением импорта и поступлением порядка 1 миллиарда долларов за апрель от заробитчан, а также резким сокращением выплат доходов иностранцам, которые не обменивают полученную ими гривну на доллары, создавая дополнительный спрос.

По мнению экономического эксперта Тараса Козака, на курс доллара в сторону его снижения в пользу гривны может сыграть рост учетной ставки НБУ в 25%, решение, о чем было принято 2 июня.

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Экономист считает, что рост учетной ставки сделает для украинцев более выгодным банковские депозиты, за которые можно получить до 20%, а для банков — покупку государственных ценных бумаг под 20-25%. Это в свою очередь снизит наличие гривны на рынке, а также снизит спрос на доллар.

Правда, в своих оценках эксперт осторожен и считает , что в этих условиях курс доллара к гривне как минимум будет падать не так сильно, как прежде, а как максимум — гривна даже немного укрепится.

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