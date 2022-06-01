Курс доллара стремительно снижается: сколько будет стоить валюта в ближайшее время — Finance.ua

Курс доллара стремительно снижается: сколько будет стоить валюта в ближайшее время

Сегодня 19:01 — Валюта

Курс доллара стремительно снижается: сколько будет стоить валюта в ближайшее время

После отмены ограничений НБУ курс доллара в обменных пунктах упал с 38,0 до 35,5 гривен. В ближайшие недели курс будет направляться к отметке 33,0 гривны за доллар — рыночному консенсусу.

Об этом рассказал экономист, финансовый аналитик Виталий Шапран.

По его словам, ограничение НБУ носило сугубо временный характер для того, чтобы оградить население от спекулятивных всплесков, которые были во время войны. Барьер в 10% уже примерно месяц как утратил свою актуальность.

«Нужно понимать, что наличный рынок — это производная от безналичного межбанка. Выход банков на рынок кардинально изменил ситуацию, потому что именно банки могут менять свой безналичный доллар и евро на наличные и наполнять ими кассы. А поскольку наличный рынок по сравнению с безналичным очень небольшой по объемам, то присутствие банков автоматически сбило спекулятивные настроения», — сказал он.

Шапран отметил, что «в первые дни отмены ограничений мы видели несколько мародеров, которые пытались продавать по 38,5, но и конкуренция, и здравый смысл, и все же фиксированный официальный курс дали о себе знать».

В итоге карточные курсы банков и наличный сближаются. И теперь уже небанковские обменные компании, почувствовав смену тренда, играют на снижение курса доллара и евро к гривне.

Что будет с курсом в ближайшие недели

«По моему мнению, если не будет негативных новостей от наших зарубежных доноров или с фронтов, то наличный курс продажи доллара в ближайшие недели будет направляться к отметке 33,0 грн за доллар, это примерно тот рыночный консенсус, который уже сложился у банков по карточным курсам» , — отметил Шапран.

По его словам, то, что процесс сближения курсов проходит медленно, — это нормальная рыночная ситуация, на которую действует много факторов.

Напомним, в обменных пунктах Украины 1 июня 2022 курс доллара в продаже снизился на 40 коп. до 35,70 гривны за доллар. Курс евро снизился на 30 коп. до 38,20 гривны за евро, курс злотого снизился на 15 коп. до 8,40 гривны за злотый.

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