Xiaomi увеличила доход в четвертом квартале, превзойдя прогнозы аналитиков — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi увеличила доход в четвертом квартале, превзойдя прогнозы аналитиков

Фондовый рынок
13
Xiaomi увеличила доход в четвертом квартале, превзойдя прогнозы аналитиков
Xiaomi увеличила доход в четвертом квартале, превзойдя прогнозы аналитиков
Китайская Xiaomi в четвертом квартале 2024 года увеличила доход на 48,8% - до 109 млрд юаней (15,09 млрд долл.), превзойдя ожидания аналитиков.
Об этом пишет Reuters.
Читайте также
Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 69,4% - до 8,32 млрд юаней.
Xiaomi также обновила прогноз поставок электромобилей на 2025 год, повысив его до 350 000 единиц.
В 2024 году компания поставила более 135 000 седанов SU7, получив 32,1 млрд юаней дохода в этом сегменте.
Читайте также
В то же время ущерб, связанный с новыми инициативами, вырос до 6,2 млрд юаней.
На фоне положительной динамики акции Xiaomi выросли на 3,3% накануне публикации отчетности, а за год компания прибавила 284% к своей рыночной стоимости.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems