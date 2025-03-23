Xiaomi увеличила доход в четвертом квартале, превзойдя прогнозы аналитиков — Finance.ua

Xiaomi увеличила доход в четвертом квартале, превзойдя прогнозы аналитиков
Китайская Xiaomi в четвертом квартале 2024 года увеличила доход на 48,8% - до 109 млрд юаней (15,09 млрд долл.), превзойдя ожидания аналитиков.
Об этом пишет Reuters.
Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 69,4% - до 8,32 млрд юаней.
Xiaomi также обновила прогноз поставок электромобилей на 2025 год, повысив его до 350 000 единиц.
В 2024 году компания поставила более 135 000 седанов SU7, получив 32,1 млрд юаней дохода в этом сегменте.
В то же время ущерб, связанный с новыми инициативами, вырос до 6,2 млрд юаней.
На фоне положительной динамики акции Xiaomi выросли на 3,3% накануне публикации отчетности, а за год компания прибавила 284% к своей рыночной стоимости.
Поделиться новостью