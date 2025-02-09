Xiaomi YU7: Первый электрокроссовер компании с запасом хода до 760 км (фото) — Finance.ua
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Xiaomi YU7: Первый электрокроссовер компании с запасом хода до 760 км (фото)

Технологии&Авто
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Xiaomi YU7: Первый электрокроссовер компании с запасом хода до 760 км (фото)
Xiaomi YU7: Первый электрокроссовер компании с запасом хода до 760 км (фото), Фото: Xiaomi
Появилась информация о новом Xiaomi YU7. Первый кроссовер от китайской корпорации поступит в продажу с лета по цене от 250 000 юаней ($34 000).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электрокроссовер Xiaomi YU7 — среднеразмерная пятиместная модель с обтекаемым дизайном, которая очень напоминает Ferrari Purosangue. Автомобиль построен на платформе седана Xiaomi SU7.
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
Салон электрокара не показали, но отмечается, что модель будет доступна в нескольких вариантах комплектации. Кроме того, раскрыли характеристики Xiaomi YU7.
Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi
Электромобиль Xiaomi YU7 будет предложен в заднеприводной 315-сильной и полноприводной 680-сильной модификациях. Максимальная скорость составит 240 и 253 км/ч соответственно.
Китайский электрокар получит литиевую аккумуляторную батарею емкостью 111 кВт∙ч. Запас хода составит 760 км в заднеприводной версии и 670 км — в полноприводной.
По материалам:
Фокус
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