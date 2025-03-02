Xiaomi выпустит свой первый ноутбук с искусственным интеллектом — Finance.ua

Xiaomi выпустит свой первый ноутбук с искусственным интеллектом Сегодня 04:01 — Технологии&Авто

Xiaomi выпустит свой первый ноутбук с искусственным интеллектом

Xiaomi серьезно взялась за разработку ноутбуков с искусственным интеллектом. В ходе недавней онлайн-презентации, посвященной будущему флагману Xiaomi 15 Ultra, президент компании Лу Вейбинг подтвердил, что Xiaomi готовится к выпуску своего первого ИИ-ноутбука.

Об этом пишет gizmochina.

Хотя официальное название устройства пока остается в секрете, он раскрыл одну из ключевых особенностей — аккумулятор емкостью 99 Вт·ч.

Его емкость подобрана так, чтобы не превышать ограничения, установленные авиакомпаниями для перевозки электроники в ручной клади.

Эта новость появилась спустя всего несколько дней после того, как Ма Чжиюй, директор по маркетингу продуктов Xiaomi Communications Technology, поделился изображением новой упаковки ноутбука под брендом Redmi.

Вероятно, речь идет о Redmi Book Pro 2025, который, по слухам, получит процессор Intel Core Ultra 5. Хотя точная модель пока не раскрыта.

Ожидается, что ноутбук будет глубоко интегрирован с Xiaomi HyperOS Smart Connect, что обеспечит бесперебойное взаимодействие со смартфонами, планшетами и умными устройствами компании.

Также устройство будет поставляться с виртуальным помощником Xiao AI и Xiaomi PC Manager, что дает намек на оптимизированный для искусственного интеллекта пользовательский опыт, ориентированный на производительность и автоматизацию.

Кроме ИИ-функций, утечка характеристик указывает на высокую производительность в видеоиграх. Ма Чжиюй поделился результатами тестирования Redmi Book Pro 2025 в игре Black Myth: Wukong.

Ноутбук показал средний FPS в 67 кадров в секунду. При этом максимальное значение достигало 75 к/с, а минимальное не опускалось ниже 59 к/с.

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Такие показатели свидетельствуют об эффективной системе охлаждения и производительном графическом процессоре, способном обрабатывать требовательные игровые нагрузки.

Стратегия Xiaomi по выпуску ноутбуков всегда была непоследовательной, особенно по сравнению с более опытными конкурентами.

Однако Ма Чжиюй уточнил, что обновление линейки ноутбуков Xiaomi будет, но не в ближайшем будущем. Это значит, что сейчас компания сосредоточена на линейке Redmi.

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