Xiaomi получила $12,5 млрд дохода после старта продаж электромобиля SU7 — Finance.ua

Xiaomi получила $12,5 млрд дохода после старта продаж электромобиля SU7 Сегодня 23:51 — Технологии&Авто

Xiaomi получила $12,5 млрд дохода после старта продаж электромобиля SU7

Xiaomi Corp. объявила о самых быстрых темпах роста дохода с 2021 года. Этому способствовал успех продаж первого электромобиля компании и восстановление мирового рынка смартфонов.

Об этом пишет Bloomberg.

Во II квартале 2024 года доход Xiaomi увеличился на 32% и достиг 88,9 млрд юаней ($12,5 млрд), что оказалось выше прогнозов аналитиков. Подразделение электромобилей обеспечило примерно 6,2 млрд юаней дохода.

Чистая прибыль Xiaomi в июньском квартале также превзошла ожидания специалистов и достигла 5,1 млрд юаней.

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Лучшие, чем ожидалось, результаты могут подпитывать надежду инвесторов на то, что Xiaomi открыла новый источник роста. Основатель компании Лей Цзюнь пообещал инвестировать $10 млрд в производство автомобилей, сделав смелую ставку на повторение успеха, которого она добилась в производстве смартфонов.

Xiaomi выпустила свой первый электромобиль в марте на рынке, переполненном гораздо более крупными игроками — от Tesla до BYD. Миллиардер заявил, что компания намерена войти в пятерку крупнейших автопроизводителей за 15−20 лет.

Акции Xiaomi выросли примерно на 16% с тех пор, как компания начала продавать электромобили в конце марта. Пекинская компания повысила плановые показатели поставок своей модели SU7 вскоре после дебюта автомобиля.

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В мае Xiaomi повысила план поставок автомобилей со 100 тыс. до 120 тыс. в текущем году. Теперь в компании ожидают, что поставки продолжат ускоряться в ближайшие месяцы.

Сейчас компания разрабатывает новые модели для расширения своей линейки электромобилей, чтобы лучше конкурировать с лидерами отрасли. Ближайшая перспектива — старт продаж спортивного кроссовера, который будет похож на Tesla Model Y и выйдет на рынок уже в 2025 году.

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