Подержанные электромобили Xiaomi стали дороже новых: известна причина — Finance.ua
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Подержанные электромобили Xiaomi стали дороже новых: известна причина

Технологии&Авто
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Подержанные электромобили Xiaomi стали дороже новых: известна причина
Подержанные электромобили Xiaomi стали дороже новых: известна причина
Спрос на новый Xiaomi SU7 превысил все ожидания. За первым авто Xiaomi выстроились большие очереди, а подержанные электрокары стоят больше новых. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Высокая цена Xiaomi SU7 на вторичном рынке как раз обусловлена ​​ажиотажным спросом. Многие покупатели готовы переплачивать за модель, чтобы не ждать ее месяцами.
Подержанные электромобили Xiaomi стали дороже новых: известна причина
Как известно, первыми выпустили 5000 электромобилей Xiaomi SU7 Founders Edition с кожей Nappa в салоне и мощной аудиосистемой. Новым такой седан стоил 343 000 юаней (41 500 долларов), однако теперь авто с пробегом 1900 км продают за $46 000, а проехавший 600 км электрокар — за $47 150. То есть они на 11−13% дороже.
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Показателен пример китайского блогера Ли Дажуя. Он эксплуатировал Xiaomi SU7 в течение четырех месяцев и проехал за это время 3600 км.
Мало того, за это время электромобиль Xiaomi успел попасть в ДТП — у него сзади врезался другой автомобиль. Несмотря на повреждения, электрокар удалось продать за 38 500 долларов.
Впрочем, объемы производства Xiaomi SU7 постепенно растут. По мере уменьшения очередей за электрокаром, его стоимость на вторичном рынке будет снижаться.
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По материалам:
Фокус
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