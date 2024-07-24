Компания Xiaomi сообщила, когда гиперкар SU7 Ultra поступит в продажу — цена (фото) Сегодня 22:05 — Фондовый рынок

Компания Xiaomi сообщила, когда гиперкар SU7 Ultra поступит в продажу — цена (фото)

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь объявил, что Xiaomi SU7 Ultra поступит в продажу в первой половине следующего года. Компания представила автомобиль в прошлую пятницу.

Лей Цзюнь подтвердил, что производственная версия SU7 будет иметь тот же аккумуляторный блок, три мотора и шасси, что и прототип SU7 Ultra. Однако машина не сохранит полностью карбоновый дизайн, чтобы сохранить разумную стоимость.

Серийная версия Xiaomi SU7 Ultra поступит в продажу в первой половине 2025 года и будет предлагаться в двух комплектациях: обычной и трековой. Прототип получил три электродвигателя собственной разработки, которые Xiaomi называет HyperEngines. Суммарная мощность составляет 1548 лошадиных сил. SU7 Ultra может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 1,97 секунды и от 0 до 200 км/ч за 5,96 секунды. Его максимальная скорость составляет 350 км/ч.

SU7 Ultra по-прежнему представляет собой четырехдверный седан, но он заметно длиннее и шире стандартного SU7, с той же колесной базой. Прототип Xiaomi SU7 Ultra в октябре выйдет на знаменитую трассу Нюрбургринг в Германии, чтобы побить рекорд Porsche Taycan Turbo GT — самого быстрого четырехдверного серийного автомобиля на этой трассе.

Xiaomi SU7 стоит от 29 500 долларов. Лей Цзюнь заявил, что Xiaomi SU7 Ultra будет «немного дороже, но все равно в пределах доступности».

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Ampercar По материалам:

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