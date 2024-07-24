Компания Xiaomi сообщила, когда гиперкар SU7 Ultra поступит в продажу — цена (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Компания Xiaomi сообщила, когда гиперкар SU7 Ultra поступит в продажу — цена (фото)

Фондовый рынок
50
Компания Xiaomi сообщила, когда гиперкар SU7 Ultra поступит в продажу — цена (фото)
Компания Xiaomi сообщила, когда гиперкар SU7 Ultra поступит в продажу — цена (фото)
Основатель и генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь объявил, что Xiaomi SU7 Ultra поступит в продажу в первой половине следующего года. Компания представила автомобиль в прошлую пятницу.
Лей Цзюнь подтвердил, что производственная версия SU7 будет иметь тот же аккумуляторный блок, три мотора и шасси, что и прототип SU7 Ultra. Однако машина не сохранит полностью карбоновый дизайн, чтобы сохранить разумную стоимость.
Серийная версия Xiaomi SU7 Ultra поступит в продажу в первой половине 2025 года и будет предлагаться в двух комплектациях: обычной и трековой. Прототип получил три электродвигателя собственной разработки, которые Xiaomi называет HyperEngines. Суммарная мощность составляет 1548 лошадиных сил. SU7 Ultra может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 1,97 секунды и от 0 до 200 км/ч за 5,96 секунды. Его максимальная скорость составляет 350 км/ч.
SU7 Ultra по-прежнему представляет собой четырехдверный седан, но он заметно длиннее и шире стандартного SU7, с той же колесной базой. Прототип Xiaomi SU7 Ultra в октябре выйдет на знаменитую трассу Нюрбургринг в Германии, чтобы побить рекорд Porsche Taycan Turbo GT — самого быстрого четырехдверного серийного автомобиля на этой трассе.
Xiaomi SU7 стоит от 29 500 долларов. Лей Цзюнь заявил, что Xiaomi SU7 Ultra будет «немного дороже, но все равно в пределах доступности».
Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Автогражданка (ОСАГО)

По материалам:
Ampercar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.