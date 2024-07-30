Xiaomi инвестирует $116 млн в расширение производства электрокаров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi инвестирует $116 млн в расширение производства электрокаров

Технологии&Авто
8
Xiaomi инвестирует $116 млн в расширение производства электрокаров
Xiaomi инвестирует $116 млн в расширение производства электрокаров
Компания Xiaomi намерена расширить производство своих электромобилей. Для этого компания инвестировала $116 млн в покупку участка земли в Пекине.
Об этом сообщает Bloomberg.
Новый участок, приобретенный компанией Xiaomi, имеет площадь 53 гектара и расположен вблизи уже функционирующего завода, производящего электрокары.
Новую землю компания планирует использовать для развития индустрии автомобилей высокого класса, сообщила Xiaomi.
Читайте также
Xiaomi планирует вывести свои электромобили в топ предложений на рынке и сделать чуть ли не главным предложением. Компания уже поставила 30 тыс. автомобилей и преследует цель до конца 2024 года продать 100 тыс. автомобилей.
Xiaomi выпустила свой первый электрокар SU7 в марте 2024 года, и за это время он вызвал ажиотаж среди покупателей.
Компания планирует в 2025 году выпустить электрический внедорожник.
По материалам:
Speka
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.