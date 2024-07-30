Xiaomi инвестирует $116 млн в расширение производства электрокаров — Finance.ua

Xiaomi инвестирует $116 млн в расширение производства электрокаров
Компания Xiaomi намерена расширить производство своих электромобилей. Для этого компания инвестировала $116 млн в покупку участка земли в Пекине.
Об этом сообщает Bloomberg.
Новый участок, приобретенный компанией Xiaomi, имеет площадь 53 гектара и расположен вблизи уже функционирующего завода, производящего электрокары.
Новую землю компания планирует использовать для развития индустрии автомобилей высокого класса, сообщила Xiaomi.
Xiaomi планирует вывести свои электромобили в топ предложений на рынке и сделать чуть ли не главным предложением. Компания уже поставила 30 тыс. автомобилей и преследует цель до конца 2024 года продать 100 тыс. автомобилей.
Xiaomi выпустила свой первый электрокар SU7 в марте 2024 года, и за это время он вызвал ажиотаж среди покупателей.
Компания планирует в 2025 году выпустить электрический внедорожник.
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