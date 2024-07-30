Xiaomi инвестирует $116 млн в расширение производства электрокаров — Finance.ua

Xiaomi инвестирует $116 млн в расширение производства электрокаров Сегодня 03:10 — Технологии&Авто

Xiaomi инвестирует $116 млн в расширение производства электрокаров

Компания Xiaomi намерена расширить производство своих электромобилей. Для этого компания инвестировала $116 млн в покупку участка земли в Пекине.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новый участок, приобретенный компанией Xiaomi, имеет площадь 53 гектара и расположен вблизи уже функционирующего завода, производящего электрокары.

Новую землю компания планирует использовать для развития индустрии автомобилей высокого класса, сообщила Xiaomi.

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Xiaomi планирует вывести свои электромобили в топ предложений на рынке и сделать чуть ли не главным предложением. Компания уже поставила 30 тыс. автомобилей и преследует цель до конца 2024 года продать 100 тыс. автомобилей.

Xiaomi выпустила свой первый электрокар SU7 в марте 2024 года, и за это время он вызвал ажиотаж среди покупателей.

Компания планирует в 2025 году выпустить электрический внедорожник.

Speka По материалам:

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