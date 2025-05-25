Xiaomi инвестирует $7 млрд в разработку чипов в течение следующего десятилетия — Finance.ua

Xiaomi инвестирует $7 млрд в разработку чипов в течение следующего десятилетия Сегодня 03:09 — Технологии&Авто

Xiaomi инвестирует $7 млрд в разработку чипов в течение следующего десятилетия

Xiaomi планирует инвестировать не менее 50 млрд юаней (около $7 млрд) в разработку чипов в течение следующих десяти лет, начиная с 2025 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.

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По словам основателя Xiaomi Лея Цзюня, на разработку мобильного процессора XringO1 уже израсходовано 13,5 млрд юаней, а в проекте задействовано более 2500 специалистов.

Эти инвестиции направлены на усиление позиций Xiaomi на рынке мобильных чипов и на укрепление контроля над ключевыми технологиями в условиях роста конкуренции в сфере смартфонов и электромобилей.

Xiaomi впервые попробовала разработку мобильных чипов в 2017 году, представив Pengpai S1, но проект был остановлен из-за технических трудностей. В 2021 году компания возобновила усилия по разработке собственных чипов, что привело к созданию нового процессора.

На рынке мобильных чипов уже работают такие конкуренты как Huawei с процессорами Kirin, Apple с чипами Bionic и Google из Tensor.

В 2025 году Xiaomi планирует вложить более $4 млрд в исследования и разработки, сосредоточившись на искусственном интеллекте, операционных системах и чипах.

Цель компании — развить собственную технологическую экосистему и противостоять политическому и рыночному давлению. Ранее Xiaomi анонсировала запуск нового мобильного чипа собственной разработки XringO1.

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