Xiaomi инвестирует $7 млрд в разработку чипов в течение следующего десятилетия — Finance.ua

Xiaomi инвестирует $7 млрд в разработку чипов в течение следующего десятилетия
Xiaomi планирует инвестировать не менее 50 млрд юаней (около $7 млрд) в разработку чипов в течение следующих десяти лет, начиная с 2025 года.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.
По словам основателя Xiaomi Лея Цзюня, на разработку мобильного процессора XringO1 уже израсходовано 13,5 млрд юаней, а в проекте задействовано более 2500 специалистов.
Эти инвестиции направлены на усиление позиций Xiaomi на рынке мобильных чипов и на укрепление контроля над ключевыми технологиями в условиях роста конкуренции в сфере смартфонов и электромобилей.
Xiaomi впервые попробовала разработку мобильных чипов в 2017 году, представив Pengpai S1, но проект был остановлен из-за технических трудностей. В 2021 году компания возобновила усилия по разработке собственных чипов, что привело к созданию нового процессора.
На рынке мобильных чипов уже работают такие конкуренты как Huawei с процессорами Kirin, Apple с чипами Bionic и Google из Tensor.
В 2025 году Xiaomi планирует вложить более $4 млрд в исследования и разработки, сосредоточившись на искусственном интеллекте, операционных системах и чипах.
Цель компании — развить собственную технологическую экосистему и противостоять политическому и рыночному давлению. Ранее Xiaomi анонсировала запуск нового мобильного чипа собственной разработки XringO1.
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