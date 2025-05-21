Xiaomi начала массовое производство собственного чипа Xring O1 — Finance.ua
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Xiaomi начала массовое производство собственного чипа Xring O1

Технологии&Авто
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Xiaomi начала массовое производство собственного чипа Xring O1
Xiaomi начала массовое производство собственного чипа Xring O1
Китайская компания Xiaomi начала массовое производство собственного усовершенствованного мобильного чипа Xring O1, сообщил основатель компании Лей Цзюнь 20 мая. Частью долгосрочной стратегии Xiaomi является уменьшение зависимости от иностранных поставщиков, таких как Qualcomm и MediaTek.
Об этом пишет Reuters.
Первыми двумя продуктами, которые будут работать на этом чипе, станут смартфоны Xiaomi 15S Pro и Xiaomi Pad 7 Ultra, сообщил Цзюнь в своем личном аккаунте Weibo.
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Xiaomi инвестировала 13,5 млрд юаней ($1,87 млрд) в разработку Xring O1 и планирует инвестировать еще не менее 50 млрд юаней в разработку чипа в течение как минимум 10 лет.
Перед официальным дебютом новая утечка раскрыла ключевые характеристики чипа. Он будет изготовлен по 4-нанометровому процессу N4P от TSMC. Ожидается, что он будет стоять в одном ряду со Snapdragon 8 Gen 2 — флагманским чипом американской компании Qualcomm 2022 года. Однако Xring может пойти по тому же пути, что и серия Tensor от Google — отдавая приоритет интеграции на системном уровне и возможностях ИИ, а не чистой производительности, пишет Tech in Asia.
По материалам:
Forbes.ua
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