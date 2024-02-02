Xiaomi анонсировала электросамокат с ABS и запасом хода до 60 километров — Finance.ua

Xiaomi анонсировала электросамокат с ABS и запасом хода до 60 километров Сегодня 02:37 — Технологии&Авто

Xiaomi анонсировала электросамокат с ABS и запасом хода до 60 километров

На сайте Xiaomi появился электросамокат 4 Pro+. Компания позиционирует его как «элегантное» решение для поездок на работу без пробок.

Отличительными чертами модели стали хорошая автономность, приличный запас хода и удобная складная конструкция.

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Xiaomi 4 Pro+ оснащен 350-ваттным двигателем (до 960 Вт в пике) и аккумулятором емкостью 10,2 Ач, полный заряд которого, как утверждает производитель, обеспечивает до 60 км пробега. Максимальная скорость новинки в спортивном режиме составляет 25 км/ч, а в стандартном и пешеходном — 20 и 6 км/ч соответственно.

Самокат заряжается за девять часов. Опционально можно приобрести 210-ваттный аксессуар, который сократит это время в три раза.

Среди других особенностей модели заявлены электронная система ABS и приложение для смартфона, с помощью которого можно узнать оставшийся заряд и посмотреть другие характеристики поездки или состояния самоката.

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Электросамокат получил указатели поворота в ручках руля, автоматическую фару и задний стоп-сигнал. Максимальный вес водителя может составлять 120 кг, а рекомендуемый рост находится в диапазоне 120−200 см. Сам самокат весит 19,5 кг. Для более удобного хранения руль можно сложить.

Дата начала продаж и стоимость новинки пока не объявлены.

Технофан По материалам:

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