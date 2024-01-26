Названа цена созданного при поддержке Xiaomi спорткара SSC ​​SC-01 — Finance.ua

Названа цена созданного при поддержке Xiaomi спорткара SSC ​​SC-01 Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Названа цена созданного при поддержке Xiaomi спорткара SSC ​​SC-01

Осенью прошлого года стартап SSC, поддерживаемый Xiaomi, представил спортивный автомобиль SC-01. На днях стало известно о запуске его серийного производства. Новинка уже доступна для заказа в Китае по цене 42 000 USD.

При массе 1370 кг автомобиль имеет следующие габариты: 4105×1830×1160 мм. Центр тяжести транспортного средства находится на высоте 380 мм. Таким образом, SSC SC-01 соответствует уровню GT3.

Для изготовления трубчатой ​​рамы кузова используется хромомолибденовая сталь. Аккумулятор установлен посередине. Такой подход позволил инженерам китайского стартапа облегчить конструкцию. Тормозные диски имеют диаметр 350 мм. В целях оптимизации аэродинамики и уменьшения коэффициента лобового сопротивления специалисты SSC оснастили спорткар изогнутым лобовым стеклом.

Мощность электрической силовой установки составляет 320 кВт (560 Нм). Заявленный запас хода равен 520 км. На зарядку аккумуляторного блока с 30% до 80% уходит менее 25 минут. Спорткар имеет полноприводную компоновку. В основу работы спортивного режима положена технология активной терморегулировки.

Одним из основных инвесторов SSC является компания Xiaomi. Она предоставила стартапу значительное финансирование. Так как седаны Xiaomi SU7 собираются на мощностях автопроизводителя BAIC, можно предположить, что она возьмет на себя сборку SSC SC-01.

uamotors По материалам:

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