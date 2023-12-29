Xiaomi представила свой первый электромобиль (видео) — Finance.ua

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Xiaomi представила свой первый электромобиль (видео)

Технологии&Авто
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Xiaomi представила свой первый электромобиль (видео)
Xiaomi представила свой первый электромобиль (видео), Фото: Reuters
Китайский производитель смартфонов Xiaomi в четверг представил свой первый электромобиль SU7 и объявил о планах войти в пятерку крупнейших мировых производителей автомобилей.
Об этом пишет Reuters.
«Седан, получивший название SU7, является долгожданной моделью, которую генеральный директор Лей Цзюнь назвал технологией „супер-электродвигателя“, способной обеспечить скорость ускорения выше, чем у электромобилей Tesla и Porsche», — пишет агентство.
Фото: Reuters
Фото: Reuters
SU7, вероятно, поступит в продажу через несколько месяцев.
«Упорно работая в течение следующих 15−20 лет, мы станем одним из 5 крупнейших мировых автопроизводителей, стремясь поднять автомобильную промышленность Китая в целом», — сказал Лей Цзюнь.
Эти планы включают создание «автомобиля мечты, который можно сравнить с Porsche и Tesla», добавил он.
Xiaomi представила свой первый электромобиль (видео)
SU7 будет доступен в двух версиях — с запасом хода до 668 км на одном заряде и с запасом хода до 800 км. Для сравнения, Model S от Tesla имеет запас хода до 650 км.
Цена еще не объявлена. Лей сказал, что стоимость будет «действительно немного высокой, но такой, которую каждый сочтет оправданной».
Xiaomi представила свой первый электромобиль (видео)
Автомобили под брендом Xiaomi будут производиться подразделением государственного автопроизводителя BAIC Group на пекинском заводе годовой мощностью 200 тыс. автомобилей.
Xiaomi, пятый самый крупный производитель смартфонов в Китае, пытается диверсифицировать свою основную деятельность на электромобили на фоне стагнации спроса на смартфоны.
Среди других китайских технологических компаний, сотрудничающих с автопроизводителями для разработки электромобилей — Huawei и Baidu.
Xiaomi пообещала инвестировать 10 млрд долларов в автомобили в течение десятилетия и является одним из немногих новых игроков на китайском рынке электромобилей.
На чрезвычайно переполненном китайском рынке электромобилей наибольшую конкуренцию, вероятно, составит BYD, владеющая третью рынка, в то время как Tesla имеет 9%, согласно данным за третий квартал от Zheshang Securities.
Xiaomi представила свой первый электромобиль (видео)
По материалам:
Економічна Правда
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