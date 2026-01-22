Wizz Air запускает три новых летних рейса из Польши Сегодня 18:10 — Личные финансы

Лоукостер Wizz Air объявила о запуске трех новых летних авиарейсов из Польши. Новые маршруты соединят аэропорт Варшава-Модлин с Варной (Болгария) и Римини (Италия), а также Краков с Родосом (Греция).

Об этом сообщается на сайте компании.

График рейсов

Рейсы в Варну и Родос будут выполняться трижды в неделю, в Римини — четыре раза в неделю:

Варшава Модлин — Варна (Болгария): вторник, четверг и суббота, 21 мая 2026;

Варшава Модлин — Римини (Италия): понедельник, среда и пятница с 22 мая 2026 года;

Краков — Родос (Греция): вторник, четверг и суббота с 9 июня 2026 года.

Билеты уже доступны для бронирования на сайте wizzair.com и в мобильном приложении WIZZ. Стоимость перелета стартует от 109 злотых в одну сторону.

Новые рейсы расширяют туристическое предложение Wizz Air для пассажиров в Польше. Всего авиакомпания выполняет 234 маршрута из Польши в 32 страны.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Wizz Air объявил о запуске 5 новых маршрутов из аэропорта Польши «Варшава-Шопен»:

Таллин, Эстония — с 29 марта 2026 года;

Менорка/Махон, Испания — с 29 марта 2026 года;

Ламеция-Терме, Италия — с 30 марта 2026 года;

Фару, Португалия — с 31 марта 2026 года;

Брашов, Румыния — с 9 июня 2026 года.

