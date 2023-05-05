Wizz Air анонсировал новый рейс из Варшавы — Finance.ua
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Wizz Air анонсировал новый рейс из Варшавы

Личные финансы
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Wizz Air анонсировал новый рейс из Варшавы
Wizz Air анонсировал новый рейс из Варшавы
Венгерский лоукостер Wizz Air успешно увеличивает свое присутствие в аэропорту Шопена в Варшаве. Авиаперевозчик добавляет к расположенной там базе уже десятый самолет и анонсирует новое, «европейское» направление.
Об этом сообщает The Warsaw.
Осенью лоукостер планирует начать летать в Агадир — город на юго-западе Марокко, популярный в этой стране туристический курорт с десятью километрами песчаных пляжей.
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Авиакомпания Wizz Air будет выполнять рейсы Варшава — Агадир дважды в неделю: каждый вторник и субботу. Первый полет запланирован на 31 октября. Это станет уже 58-м маршрутом венгерского перевозчика в аэропорту Шопена.
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Направление уже появилось в системе бронирования перевозчика. Билеты в продаже — цены на них стартуют от 72 евро в один конец.
В Wizz Air отметили, что авиакомпания рассчитывает занять передовые позиции на рынке бюджетных перевозчиков в Варшаве.
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О десятом самолете авиакомпании на базе в аэропорту Шопена сообщалось в декабре 2022-го. Тогда же Wizz Air объявлял о запуске рейсов между Варшавой и испанской Севильей, а также дополнительных рейсах в Барселону, Тель-Авив, Рим и другие города.
Новым самолетом будет Airbus 321neo — судно может забрать 240 пассажиров, дальность полета — 5,5 тысяч километров без дозаправки. Это означает, что каждый третий самолет на польской базе Wizz Air дислоцируется в столице.

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По материалам:
Телеканал 24
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