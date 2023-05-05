Wizz Air анонсировал новый рейс из Варшавы — Finance.ua

Wizz Air анонсировал новый рейс из Варшавы Сегодня 18:00 — Личные финансы

Wizz Air анонсировал новый рейс из Варшавы

Венгерский лоукостер Wizz Air успешно увеличивает свое присутствие в аэропорту Шопена в Варшаве. Авиаперевозчик добавляет к расположенной там базе уже десятый самолет и анонсирует новое, «европейское» направление.

Об этом сообщает The Warsaw

Осенью лоукостер планирует начать летать в Агадир — город на юго-западе Марокко, популярный в этой стране туристический курорт с десятью километрами песчаных пляжей.

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Авиакомпания Wizz Air будет выполнять рейсы Варшава — Агадир дважды в неделю: каждый вторник и субботу. Первый полет запланирован на 31 октября. Это станет уже 58-м маршрутом венгерского перевозчика в аэропорту Шопена.

Направление уже появилось в системе бронирования перевозчика. Билеты в продаже — цены на них стартуют от 72 евро в один конец.

В Wizz Air отметили, что авиакомпания рассчитывает занять передовые позиции на рынке бюджетных перевозчиков в Варшаве.

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О десятом самолете авиакомпании на базе в аэропорту Шопена сообщалось в декабре 2022-го. Тогда же Wizz Air объявлял о запуске рейсов между Варшавой и испанской Севильей, а также дополнительных рейсах в Барселону, Тель-Авив, Рим и другие города.

Новым самолетом будет Airbus 321neo — судно может забрать 240 пассажиров, дальность полета — 5,5 тысяч километров без дозаправки. Это означает, что каждый третий самолет на польской базе Wizz Air дислоцируется в столице.

Телеканал 24 По материалам:

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