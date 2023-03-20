«Укрзализныця» предложила маршрут из Киева до базы лоукостера Wizz Air — Finance.ua

«Укрзализныця» предложила маршрут из Киева до базы лоукостера Wizz Air Сегодня 12:15 — Личные финансы

«Укрзализныця» предложила маршрут из Киева до базы лоукостера Wizz Air

«Укрзализныця» вместе с молдавской железной дорогой организовала поезда из Киева в румынский город Яссы, где находится база лоукостера Wizz Air.

Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале УЗ.

Пассажирам предлагают поезд № 351 Киев — Кишинев, который отправляется по нечетным дням из Киева в 17:02 и прибывает на молдавскую станцию Унгены, которая находится недалеко от границы с Румынией, в 07:53 утра.

Инфографика: УЗ

После прохождения погранично-таможенного контроля, который проходит на вокзале станции Унгены, необходимо пересесть на поезд № 821 Кишинев — Яссы — Сокола, который отправляется из Унгена ежедневно в 09:51, и уже в 11:13 прибывает на станцию Яссы-Сокола, где каждый поезд встречают автобусы, которые довезут в центр города или в международный аэропорт Яссы.

«О пересадке не беспокойтесь, ведь остановка поезда на станции 30 минут», — отметили в «Укрзализныце».

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На обратном пути все так же: в 17:40 со станции Яссы-Сокола отправляется поезд № 822 Яссы-Сокола — Кишинев, прибывающий на молдавскую станцию Унгены в 18:57. Там можно сделать пересадку на поезд № 352 Кишинев — Киев, прибывающий на станцию Унгены по четным дням в 20:21.

Билеты на поезд № 351/352 доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте и на сайте. На поезд № 821 Кишинев — Унгены — Яссы-Сокола и его обратный рейс № 822 билеты можно приобрести на сайте Молдовской железной дороги — www.railway.md, в кассе вокзала в Унгенах или непосредственно у проводника в поезде.

Лоукостер Wizz Air предлагает вылеты из аэропорта Яссы в Бельгию, Кипр, Данию, Францию, Германию, Грецию, Израиль, Италию, Нидерланды, Испанию, Швейцарию, Турцию, Великобританию.

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Українська правда По материалам:

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