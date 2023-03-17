Укрзализныця обновила свое приложение: что изменилось — Finance.ua

Укрзализныця обновила свое приложение: что изменилось Сегодня 09:13 — Личные финансы

Укрзализныця обновила свое приложение: что изменилось

Укрзализныця выпустила обновление своего приложения. Теперь там можно приобрести билеты для льготных категорий граждан и сопровождающих.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Выпустили очередное обновление приложения Укрзализныци! Мы долго шли к этому — и вот, наконец, в приложении стало возможно приобретение билетов для льготных категорий граждан и сопровождающих», — сказано в сообщении.

Кроме того, в приложение добавили английский язык и дополнительно внесли несколько небольших изменений (например, привели в порядок схемы вагонов, доработали оценку путешествия и программу лояльности).

Инфографика: Укрзализныця

Загрузить приложение можно по ссылке

Напомним, ранее «Укрзализныця» запустила программу лояльности для пассажиров под названием «Железные друзья». Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки.

Кстати, путешествовать по Украине поможет Proizd.ua. Это сервис продаж билетов на поезд. Купить билет очень просто — на сайте есть подробные инструкции. А с промокодом sd2023 можно получить скидку в 5%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.