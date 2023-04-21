Лоукостер Wizz Air вводит предоплату на авиабилеты — Finance.ua
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Лоукостер Wizz Air вводит предоплату на авиабилеты

Личные финансы
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Лоукостер Wizz Air вводит предоплату на авиабилеты
Лоукостер Wizz Air вводит предоплату на авиабилеты
Лоукостер Wizz Air вводит услугу предоплаты на авиабилеты WIZZ MultiPass. Она позволит бронировать билеты по фиксированной стоимости в течение 6 месяцев.
Предоплата на авиабилеты станет доступной с 5 мая в тестовом режиме. В то же время, сервис пока будет доступен не для всех.
Поначалу воспользоваться такой услугой смогут только пассажиры, вылетающие из Польши или Италии. Сервис охватит все международные маршруты Wizz Air из Польши и все внутренние в Италии.

Как этим воспользоваться

Чтобы оформить MultiPass, необходимо зарегистрироваться на специальном сайте авиакомпании. В процессе регистрации следует указать, какие рейсы будут входить в предоплату — внутренние по Италии или международные из Польши.
Можно выбрать билеты в один конец или в оба. Для предоплаты доступен базовый тариф, включающий только ручную кладь, а также расширенные тарифы с услугами WIZZ Priority и 20 килограммов багажа. Конечная стоимость предоплаты будет сформирована в зависимости от выбранных опций.
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После оформления WIZZ MultiPass с пассажира будет взиматься фиксированная плата ежемесячно в течение 6 месяцев. Если абонплата снята успешно, Wizz Air предоставит клиенту токены, которые можно будет раз в месяц обменять на авиабилет.
Важно: бронировать перелет по предоплате нужно не менее чем за 5 дней до вылета. Если пассажир не забронирует авиабилет или воспользуется оформленным перелетом, их нельзя будет перенести на следующий месяц.

Стоимость услуги пока невозможно проверить

Wizz Air еще не запустил специальный сайт для оформления предоплаты на авиабилеты MultiPass. Поэтому пока не представляется возможным проверить стоимость услуги.
Вероятно, предоплата будет выгодна пассажирам, покупающим билеты в момент, когда их цена самая высокая. Посредством предоплаты такие путешественники смогут на полгода вперед зафиксировать себе цену авиабилетов и каждый месяц выбирать нужное направление.
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По материалам:
Телеканал 24
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