WhatsApp получил уникальную функцию конфиденциальности — Finance.ua

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WhatsApp получил уникальную функцию конфиденциальности

Технологии&Авто
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WhatsApp получил уникальную функцию конфиденциальности
WhatsApp получил уникальную функцию конфиденциальности
WhatsApp получил функцию по безопасности, которой нет у конкурентов — как Telegram и Signal. Мессенджер теперь блокирует попытки сделать скриншот при просмотре профиля собеседника.
С последними обновлениями WhatsApp на Android пользователи при попытке совершить скриншот изображения профиля контакта начали видеть сообщения об ошибке с текстом «Нельзя сделать снимок экрана из-за ограничения приложения», заметили журналисты Android Police.
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Издание отмечает, что это обновление включается самостоятельно и не ограничивается конкретной сборкой программы. Это может свидетельствовать о том, что эта функциональность развертывается через обновление на стороне сервера и не привязана к конкретным версиям программы.
9to5Google замечает, что в некоторых случаях пользователи не получают предупреждающие сообщения, но при попытке сделать снимок экрана видят пустой фон вместо профиля пользователя.
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Пользователи по-прежнему при желании могут скрыть изображение своего профиля в WhatsApp. Выбрать, кто видит аватарку, можно в разделе «Фото профиля» в конфиденциальности.
Блокируя возможность делать снимки экрана изображений профиля в WhatsApp, Meta, вероятно, стремится предотвратить инциденты, когда пользователи выдают себя за другое лицо, и другие проблемы конфиденциальности. Другие службы обмена сообщениями, такие как Telegram и Signal, не имеют подобной функции.
По материалам:
НВ
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