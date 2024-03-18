WhatsApp получил уникальную функцию конфиденциальности — Finance.ua

WhatsApp получил уникальную функцию конфиденциальности 18.03.2024, 00:48 — Технологии&Авто

WhatsApp получил уникальную функцию конфиденциальности

WhatsApp получил функцию по безопасности, которой нет у конкурентов — как Telegram и Signal. Мессенджер теперь блокирует попытки сделать скриншот при просмотре профиля собеседника.

С последними обновлениями WhatsApp на Android пользователи при попытке совершить скриншот изображения профиля контакта начали видеть сообщения об ошибке с текстом «Нельзя сделать снимок экрана из-за ограничения приложения», заметили журналисты Android Police

Читайте также Пользователи WhatsApp на Android лишатся безлимитного хранилища для резервных копий сообщений

Издание отмечает, что это обновление включается самостоятельно и не ограничивается конкретной сборкой программы. Это может свидетельствовать о том, что эта функциональность развертывается через обновление на стороне сервера и не привязана к конкретным версиям программы.

9to5Google замечает, что в некоторых случаях пользователи не получают предупреждающие сообщения, но при попытке сделать снимок экрана видят пустой фон вместо профиля пользователя.

Читайте также WhatsApp тестирует новую функцию для Android

Пользователи по-прежнему при желании могут скрыть изображение своего профиля в WhatsApp. Выбрать, кто видит аватарку, можно в разделе «Фото профиля» в конфиденциальности.

Блокируя возможность делать снимки экрана изображений профиля в WhatsApp, Meta, вероятно, стремится предотвратить инциденты, когда пользователи выдают себя за другое лицо, и другие проблемы конфиденциальности. Другие службы обмена сообщениями, такие как Telegram и Signal, не имеют подобной функции.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.