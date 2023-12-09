WhatsApp добавил новую функцию по отправке фотографий без потери качества — Finance.ua

WhatsApp добавил новую функцию по отправке фотографий без потери качества Сегодня 02:23 — Технологии&Авто

WhatsApp добавил новую функцию по отправке фотографий без потери качества

Мессенджер WhatsApp внедрил новую возможность, позволяющую пользователям отправлять фотографии, не теряя качество изображения.

Об этом сообщает GSM Arena.

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Пользователи получили возможность отправлять мультимедийные файлы без дополнительного сжатия, ранее используемого для сохранения объема данных.

Для отправки изображений и видео в оригинальном качестве пользователь должен выбрать опцию «отправка документов». После этого откроется дополнительная опция для передачи фотографий или видеозаписей вместе с файлами.

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Выбранные изображения или видеофайлы будут переданы в оригинальном качестве. Однако добавили ограничение в размере 2 ГБ для отправки файлов.

Пока эта функция доступна только пользователям iOS.

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