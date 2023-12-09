WhatsApp добавил новую функцию по отправке фотографий без потери качества — Finance.ua
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WhatsApp добавил новую функцию по отправке фотографий без потери качества

Технологии&Авто
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WhatsApp добавил новую функцию по отправке фотографий без потери качества
WhatsApp добавил новую функцию по отправке фотографий без потери качества
Мессенджер WhatsApp внедрил новую возможность, позволяющую пользователям отправлять фотографии, не теряя качество изображения.
Об этом сообщает GSM Arena.
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Пользователи получили возможность отправлять мультимедийные файлы без дополнительного сжатия, ранее используемого для сохранения объема данных.
Для отправки изображений и видео в оригинальном качестве пользователь должен выбрать опцию «отправка документов». После этого откроется дополнительная опция для передачи фотографий или видеозаписей вместе с файлами.
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Выбранные изображения или видеофайлы будут переданы в оригинальном качестве. Однако добавили ограничение в размере 2 ГБ для отправки файлов.
Пока эта функция доступна только пользователям iOS.
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