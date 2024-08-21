Взносы в Фонд поддержки энергетики достигли €553 миллионов — Finance.ua

Взносы в Фонд поддержки энергетики достигли €553 миллионов Сегодня 11:46 — Энергетика

Взносы в Фонд поддержки энергетики достигли €553 миллионов

Общая сумма вкладов международных партнеров в Фонд поддержки энергетики Украины составляет 553 млн евро.

Об этом сообщает Министерство энергетики со ссылкой на слова министра Германа Галущенко.

«На сегодняшний день в Фонде поддержки энергетики Украины аккумулировано почти 553 млн евро грантовых средств, которые используются для закупки электротехнического оборудования, специальной техники для ремонтных работ, средств физической защиты и материалов для восстановления энергетической инфраструктуры.

В 2024 году значительная часть средств направлена ​​на приобретение оборудования для распределенной генерации, в частности, когенерационных установок и газовых турбин, которые будут внедрены в разных регионах Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минэнерго, как единственный бенефициар фонда, уже утвердило запросы от 55 энергетических компаний более чем на 641 млн евро для приобретения оборудования, топлива, спецтехники и средств защиты энергообъектов.

Как уже отмечалось, есть несколько путей для наполнения фонда, который будет работать на восстановление экономики и развитие Украины.

Отвечая на вопросы журналистов о правительственном решении по созданию специального фонда, министh экономики Юлия Свириденко отметила , что над реализацией этой идеи будет работать большая группа специалистов. Среди проблем, которые будет решать такая группа, — программа восстановления страны в послевоенное время и наполнение фонда.

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