Выше 40 гривен не будет: экономист спрогнозировала курс доллара в 2024 году — Finance.ua

Выше 40 гривен не будет: экономист спрогнозировала курс доллара в 2024 году Сегодня 14:32 — Валюта

Выше 40 гривен не будет: экономист спрогнозировала курс доллара в 2024 году

В 2024 году гривна несколько ослабнет. Средний курс за год ожидается на уровне 37,3 грн/$1 по сравнению с 36,5 грн/$1 в этом году.

Как сообщает NV Бизнес, таким прогнозом поделилась главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан на RAU Summit 2023 в Киеве.

По словам Билан, внешняя поддержка приведет к наращиванию золотовалютных резервов Национального банка Украины (НБУ), позволит ему и далее ослаблять валютные ограничения, и позволять гривне двигаться в одну и другую сторону больше, чем это есть сейчас.

«Будет небольшое ослабление до 37,3 грн/$1 в среднем за год. В принципе, я вижу, что сейчас консенсус среди аналитиков, средний прогноз, движется к нашему: сейчас последние данные — это 37,9 грн/$1 в среднем за год», — сказала Билан, отметив при этом, что условием положительной оценки является поступление международной помощи в запланированных размерах.

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«Мы ожидаем, что наши партнеры предоставят $40 млрд международной прямой поддержки в бюджет», — заявила представитель Dragon Capital, отметив, что это позволит удержать ситуацию на валютном рынке под контролем.

Напомним, ранее Томаш Фиала, CEO компании Dragon Capital, отмечал , что курс гривны к доллару на конец текущего года будет на уровне 37 грн за доллар, на конец 2024 года — 39 грн за доллар.

НВ По материалам:

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