Член совета НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке — Finance.ua

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Член совета НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Валюта
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Член совета НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке
Член совета НБУ прокомментировал ситуацию на валютном рынке
Ситуация на валютном рынке стабильная и контролируемая, оснований для существенного изменения курса в настоящее время нет.
В этом на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ уверил член совета НБУ Василий Фурман.
Он напомнил, что с 1 октября НБУ изменил валютно-курсовую политику, перейдя от фиксированного курсообразования к режиму управляемой гибкости.

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«И мы видим, что рынок приспособился к новым условиям. В ноябре произошло даже определенное улучшение ситуации на валютном рынке по сравнению с сентябрем, на момент вступления в силу решения об изменении курсового режима. Например, объем сделок между банками, без участия НБУ, по сравнению с сентябрем увеличился втрое — до почти 90 млн долл. в день, в то время как среднедневная чистая продажа валюты Нацбанком уменьшилась до 111 млн долл. по сравнению со 128 млн долл. в сентябре», — сказал Фурман.
Он констатировал, что официальный курс колеблется в обе стороны, реагируя на изменения на валютном рынке.
Стабильна, по словам члена совета НБУ, и ситуация в наличном сегменте. С начала ноября гривня укрепилась почти на 1%, а разница между официальным и наличным курсом сократилась до 3%.

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«Поэтому вообще ситуация на валютном рынке стабильна и контролируема, оснований для резких колебаний пока нет», — убежден экономист.
Он спрогнозировал, что, несмотря на нынешнюю неопределенность с поступлением в следующем году международной финансовой помощи, уровень золотовалютных резервов Украины и в дальнейшем будет оставаться высоким. Следовательно, у Национального банка будет ресурс для предотвращения значительных курсовых колебаний.

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Также будут положительно влиять на ситуацию на валютном рынке низкий уровень инфляции (она хоть и ускорится по сравнению с нынешними показателями, однако не превысит 10% в годовом измерении), дальнейший экономический рост (по прогнозам, на уровне 4% по итогам 2024-го) и стабильность банковской системы
«Среди основных рисков — обострение ситуации на фронте и резкое уменьшение объемов финансовой помощи от международных партнеров», — предупредил Фурман.
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По материалам:
Укрінформ
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