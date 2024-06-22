Вырос прогноз дефицита бюджета США почти до 2 триллионов долларов — Bloomberg — Finance.ua
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Вырос прогноз дефицита бюджета США почти до 2 триллионов долларов — Bloomberg

Мир
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Вырос прогноз дефицита бюджета США почти до 2 триллионов долларов — Bloomberg
Вырос прогноз дефицита бюджета США почти до 2 триллионов долларов — Bloomberg
Бюджетное управление Конгресса США повысило оценку дефицита бюджета на 27% до почти 2 триллионов долларов, что бьет тревогу относительно беспрецедентной траектории федеральных заимствований.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Согласно обновленным прогнозам, дефицит достигнет 1,92 триллиона долларов в 2024 году по сравнению с 1,69 триллиона долларов в 2023 году.
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Новая оценка более чем на 400 миллиардов долларов превышает прогноз Бюджетно-контрольного управления в феврале — частично отражая дополнительные расходы, в том числе помощь Украине, принятые с тех пор, а также меры администрации Байдена по облегчению условий студенческих кредитов.
В своих экономических прогнозах, лежащих в основе фискального прогноза, РБС теперь видит скорее рост и более высокую инфляцию в этом году.
Федеральный резерв, как ожидается, отложит снижение процентных ставок до первого квартала 2025 года, в отличие от середины 2024 года, которое РБС предусматривало еще в феврале.
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Как доля валового внутреннего продукта, дефицит США в 2024 финансовом году, который продлится до сентября, будет расти, а не сокращаться.
По оценкам, он составит 6,7% по сравнению с февральским прогнозом в 5,3% и 6,3%, зафиксированными на 2023 год.
Для сравнения, страны Европейского Союза должны ориентир удерживать дефицит на уровне 3% или менее. За последние полвека средний показатель в США составил 3,7%.
По материалам:
Економічна Правда
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