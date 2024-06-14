БЭБ в Киеве предотвратили нерациональное использование более 95 млн грн средств из бюджета на строительство укрытия — Finance.ua

БЭБ в Киеве предотвратили нерациональное использование более 95 млн грн средств из бюджета на строительство укрытия
Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве в ходе мониторинга публичных закупок выявили тендер на строительство противорадиационного укрытия стоимостью более 100 млн грн.
Об этом пишет Бюро экономической безопасности Украины.
О проведении закупок работ по строительству сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия объявило управление образования одного из районов Киева.
Победителем тендера определили столичное предприятие, окончательное ценовое предложение которого составило 95,2 млн грн.
В ходе проведения аналитического исследования специалисты Бюро экономической безопасности установили ряд рисков, связанных с данной компанией.
В частности, она не отвечает квалификационным требованиям относительно победителя публичной закупки, а также предоставила недостоверную информацию, существенную при определении результатов тендера.
В целях недопущения неэффективного использования государственных средств аналитики Территориального управления направили рекомендательное письмо с выявленными рисками в адрес управления образования. Благодаря принятым мерам заказчик отклонил тендерное предложение победителя закупки.
Таким образом, аналитики ТУ БЭБ в городе Киеве предупредили нерациональное использование более 95 млн грн средств из бюджета города Киева.
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