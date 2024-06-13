В этом году дефицит госбюджета Украины будет очень высоким — Гелетий — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В этом году дефицит госбюджета Украины будет очень высоким — Гелетий

Казна и Политика
31
В этом году дефицит госбюджета Украины будет очень высоким — Гелетий
В этом году дефицит госбюджета Украины будет очень высоким — Гелетий
Бюджетный дефицит Украины в этом году может превысить 20%, но, несмотря на значительный дефицит, Украина надеется покрыть эти расходы благодаря регулярной финансовой поддержке и высокой ликвидности банков, а также дополнительным ресурсам внутреннего рынка.
Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий во время выступления на URC-2024.
Читайте также
«В 2022 году дефицит бюджета составил 26%, в прошлом году 25,3%. К сожалению, в этом году бюджетный дефицит будет очень высоким — это более 20%, но мы получим регулярную финансовую помощь и покроем этот дефицит национального бюджета», — сказал Гелетий.
По его словам, внутренний рынок Украины имеет для этого дополнительную способность, а у банков хорошая ликвидность.
Читайте также
«Для нас важно быть готовыми к следующему году, даже годам. Поскольку, по моему мнению, мы должны думать над управлением рисками в течение длительного времени, потому что эта война будет долгой и мы должны подготовить банковскую систему и НБУ», — добавил замглавы НБУ.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.