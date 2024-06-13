В этом году дефицит госбюджета Украины будет очень высоким — Гелетий Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В этом году дефицит госбюджета Украины будет очень высоким — Гелетий

Бюджетный дефицит Украины в этом году может превысить 20%, но, несмотря на значительный дефицит, Украина надеется покрыть эти расходы благодаря регулярной финансовой поддержке и высокой ликвидности банков, а также дополнительным ресурсам внутреннего рынка.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий во время выступления на URC-2024.

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«В 2022 году дефицит бюджета составил 26%, в прошлом году 25,3%. К сожалению, в этом году бюджетный дефицит будет очень высоким — это более 20%, но мы получим регулярную финансовую помощь и покроем этот дефицит национального бюджета», — сказал Гелетий.

По его словам, внутренний рынок Украины имеет для этого дополнительную способность, а у банков хорошая ликвидность.

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«Для нас важно быть готовыми к следующему году, даже годам. Поскольку, по моему мнению, мы должны думать над управлением рисками в течение длительного времени, потому что эта война будет долгой и мы должны подготовить банковскую систему и НБУ», — добавил замглавы НБУ.

УНН По материалам:

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