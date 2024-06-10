Как планируют закрывать дыру в бюджете: Гетманцев назвал четыре решения — Finance.ua

Как планируют закрывать дыру в бюджете: Гетманцев назвал четыре решения Сегодня 17:01 — Казна и Политика

Как планируют закрывать дыру в бюджете: Гетманцев назвал четыре решения

В условиях растущих военных потребностей средств в государственном бюджете не хватает. Как следствие, возникает дыра в бюджете.

Об этом рассказал глава профильного парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в интервью «Телеграфу»

Следует отметить, что расходы госбюджета на оборону за 4 месяца составили 43% годового плана.

«Позитивное решение — это детенизация, но мы видим в ней поступления, если посчитать в годовом измерении, не более 80 миллиардов. В общем, детенизация в перспективе — это около полутриллиона гривен в год, но невозможно вывести все из тени в течение одного года. Это долгий процесс», — объяснил он.

По словам Гетманцева, постепенный вывод может принести от 50 до 80 миллиардов дополнительных поступлений каждый год.

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Вторым шагом глава профильного парламентского комитета назвал перенаправление части свободной банковской ликвидности на ОВГЗ.

«Здесь мы также видим возможность роста. Собственно, у нас и так очень неплохой ролловер (фактически — автоматическое продление договора о покупке облигаций. — Ред.) по ОВГЗ за первые четыре месяца этого года — 160%», — говорит Гетманцев.

В таком случае будет заимствовано гораздо больше, чем погашено. Это говорит и о доверии к военным облигациям, и о ликвидности банковского рынка. По мнению специалиста, в таком варианте есть определенный потенциал.

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Еще одно решение — это секвестр бюджета. Его власть вообще не хотела использовать. Речь идет о сокращении расходов.

«На самом деле там нечего сокращать, чтобы покрыть потребности Министерства обороны. Несопоставимы цифры. Сокращать можно миллиарды, возможно, десятки миллиардов, хотя это тоже проблема. А в Министерстве обороны потребности на сотни миллиардов. То есть это несравнимые цифры», — объяснил Гетманцев.

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Как вариант, по словам парламентария, еще возможна конвертация части остатка средств местных бюджетов в военные ОВГЗ. Он говорит, что там есть резерв около 155 миллиардов гривен. Это деньги, которые накопились в результате перевыполнения местных бюджетов. Но это тоже плохое решение для фискальной децентрализации, заметил Гетманцев.

«Еще одно из плохих — сверхплановая девальвация гривны. И, пожалуй, хуже всего — эмиссия гривны. Это те решения, которые возможны, хотя от них будем всячески воздерживаться. Я бы сказал, что это решение последней надежды», — резюмировал он.

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