Украина найдет средства для покрытия бюджетного дефицита в этом году — Шмыгаль Сегодня 13:24

Украина найдет средства для покрытия бюджетного дефицита в этом году — Шмыгаль

Правительство Украины твердо рассчитывает, что получит внешнюю финансовую поддержку в полном объеме, необходимую на этот год для покрытия бюджетного дефицита и функционирования экономики.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Я уверен, что мы найдем все необходимые средства для покрытия бюджетного дефицита в 2024 году», — отметил глава украинского правительства.

Таким образом, он прокомментировал оценку, озвученную в четверг главой МВФ о том, что Украине в этом году понадобится 42 млрд долларов внешней поддержки.

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Шмыгаль отметил, что подавляющая часть этой суммы уже получена или запланирована в течение нынешнего года.

В частности, по его словам, у Украины практически уже есть 16 млрд евро по программе ЕС Ukraine Facility, планирует получить в общей сложности $5,4 млрд в виде траншей от МВФ, а также более $7 млрд от Соединенных Штатов в течение этого года. Премьер также отметил, что у Украины есть $4,5 млрд от Японии и определенная сумма в виде кредита DPL от Всемирного банка.

«То есть в целом мы собрали ту сумму, как и планировали в бюджете в качестве бюджетного дефицита — $37 млрд. Еще $5 млрд мы должны найти во внутренних резервах — это внутренние заимствования, сборы налогов в Украине» , — отметил глава правительства.

Он также подчеркнул, что Украина уже работает с партнерами над привлечением финансирования в 2025 году.

«Сегодня, буквально, мы провели несколько встреч с финансовыми институтами, с нашими партнерами о том, как мы будем жить дальше», — сообщил он.

По его словам, речь идет, в частности, о конфискации российских активов, передаче Украине доходов от замороженных активов рф и о других источниках, которые могут быть использованы Украиной.

Укрінформ По материалам:

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