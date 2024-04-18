Украина на следующей неделе получит второй транш макрофина на 1,5 миллиарда евро — Еврокомиссия Сегодня 10:13 — Казна и Политика

Украина на следующей неделе получит второй транш макрофина на 1,5 миллиарда евро — Еврокомиссия

Украина на следующей неделе получит второй транш по согласованной программе макрофинансовой помощи Ukraine Facility от ЕС в размере 1,5 млрд евро.

Об этом заявил генеральный директор Еврокомиссии по соседству и переговорам по расширению Герт-Ян Купман во время форума партнерства США и Украины.

По его словам, уже на следующей неделе Украина получит второй транш в размере 1,5 млрд евро из согласованной программы макрофинансовой помощи на 50 млрд евро Ukraine Facility.

Читайте также В мае Украина может получить от ЕС 1,9 млрд евро макрофина

Ранее в марте этого года Украина уже получила первый транш в размере 4,5 млрд евро.

Кроме того, министр финансов Сергей Марченко подчеркнул необходимость стабильной поддержки украинского бюджета от ключевых партнеров, поскольку ситуация сейчас достаточно неуверенная именно из-за задержки решения о поддержке Украины в Конгрессе США.

Читайте также Что изменится для Украины после вступления в ЕС

50 млрд евро. Из них: Напомним, 15 апреля Европейская Комиссия одобрила План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024−2027 годы. Общий объем средств, предусмотренный Ukraine Facility, —. Из них:

на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро;

инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро;

на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил , что в этом году Украина рассчитывает получить еще более 11 миллиардов евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.