Украина на следующей неделе получит второй транш макрофина на 1,5 миллиарда евро — Еврокомиссия — Finance.ua
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Украина на следующей неделе получит второй транш макрофина на 1,5 миллиарда евро — Еврокомиссия

Казна и Политика
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Украина на следующей неделе получит второй транш макрофина на 1,5 миллиарда евро — Еврокомиссия
Украина на следующей неделе получит второй транш макрофина на 1,5 миллиарда евро — Еврокомиссия
Украина на следующей неделе получит второй транш по согласованной программе макрофинансовой помощи Ukraine Facility от ЕС в размере 1,5 млрд евро.
Об этом заявил генеральный директор Еврокомиссии по соседству и переговорам по расширению Герт-Ян Купман во время форума партнерства США и Украины.
По его словам, уже на следующей неделе Украина получит второй транш в размере 1,5 млрд евро из согласованной программы макрофинансовой помощи на 50 млрд евро Ukraine Facility.
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Ранее в марте этого года Украина уже получила первый транш в размере 4,5 млрд евро.
Кроме того, министр финансов Сергей Марченко подчеркнул необходимость стабильной поддержки украинского бюджета от ключевых партнеров, поскольку ситуация сейчас достаточно неуверенная именно из-за задержки решения о поддержке Украины в Конгрессе США.
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Напомним, 15 апреля Европейская Комиссия одобрила План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024−2027 годы. Общий объем средств, предусмотренный Ukraine Facility, — 50 млрд евро. Из них:
  • на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро;
  • инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро;
  • на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что в этом году Украина рассчитывает получить еще более 11 миллиардов евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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