Выплаты вкладчикам Мисто Банка прекратят — Finance.ua

Выплаты вкладчикам Мисто Банка прекратят Сегодня 16:30 — Кредит&Депозит

Выплаты вкладчикам Мисто Банка прекратят

С 16 января вкладчики Мисто Банка смогут получить свои средства только в течение 30 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«После того как этот срок истечет — выплаты будут прекращены. Призываем вкладчиков Мисто Банка обратиться к банкам-агентам Фонда за возмещением», — сообщили в Фонде.

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Таким образом, Фонд гарантирования прекратит выплату гарантированной суммы возмещения и утвердит ликвидационный баланс АО «Мисто Банк».

Правление Национального банка 14 декабря 2020 приняло решение об отнесении Мисто Банка к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

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Проблемы в Мисто Банке с капиталом произошли из-за потери одного из основных активов — предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составила более 271 млн грн (около 17% всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

Контроллером АО «Мисто Банк» был депутат Верховной Рады VIII созыва Иван Фурсин. Ему совокупно (прямо и косвенно) принадлежало 97,18% акций банка.

Фінансовий клуб По материалам:

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