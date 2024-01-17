Выплаты вкладчикам Мисто Банка прекратят — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выплаты вкладчикам Мисто Банка прекратят

Кредит&Депозит
18
Выплаты вкладчикам Мисто Банка прекратят
Выплаты вкладчикам Мисто Банка прекратят
С 16 января вкладчики Мисто Банка смогут получить свои средства только в течение 30 дней.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
«После того как этот срок истечет — выплаты будут прекращены. Призываем вкладчиков Мисто Банка обратиться к банкам-агентам Фонда за возмещением», — сообщили в Фонде.
Читайте также
Таким образом, Фонд гарантирования прекратит выплату гарантированной суммы возмещения и утвердит ликвидационный баланс АО «Мисто Банк».
Правление Национального банка 14 декабря 2020 приняло решение об отнесении Мисто Банка к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.
Читайте также
Проблемы в Мисто Банке с капиталом произошли из-за потери одного из основных активов — предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составила более 271 млн грн (около 17% всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.
Контроллером АО «Мисто Банк» был депутат Верховной Рады VIII созыва Иван Фурсин. Ему совокупно (прямо и косвенно) принадлежало 97,18% акций банка.

Депозиты с пополнением: как застраховаться от снижения ставки 💰

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.