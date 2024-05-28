Выплаты эвакуируемым людям: что нужно знать — Finance.ua

Выплаты эвакуируемым людям: что нужно знать Сегодня 08:04 — Личные финансы

Выплаты эвакуируемым людям: что нужно знать

Из-за усиления вооруженной агрессии многие украинцы снова вынуждены эвакуироваться из опасных регионов. Юридический советник для ВПЛ поделился информацией , которая может быть полезной, в частности, на какие виды материальной поддержки могут рассчитывать такие семьи.

Помощь в связи с эвакуацией

при условии, что такие лица: В соответствии с постановлением Кабмина от 21 октября 2022 г. № 1195 денежное пособие в связи с эвакуацией выплачивается лицам, эвакуированным из населенных пунктов, расположенных в районах проведения военных действий (возможных боевых действий) cutt.ly/96zQikY (речь идет именно о централизованной эвакуации поездом или автобусами)

не получали пособие за счет средств международных организаций,

не получали ранее денежное пособие гражданскому населению, которое эвакуируется.

Размер пособия составляет 3000 грн — для лиц с инвалидностью и детей и 2000 грн — для других лиц.

Каков механизм проведения выплаты? Сборный пункт эвакуации в день проведения эвакуации подает данные о фактически эвакуированных лиц, после проведения проверки сведений, АО «Укрпочта» или АО «Укрзализныця» выплачивают денежное пособие в приемном пункте эвакуации. В случае возникновения обстоятельств, исключающих выплату денежного пособия (отсутствия электроснабжения, отсутствия возможности предоставления электронных коммуникационных услуг), соответствующая выплата производится в течение 5 дней со дня прекращения таких обстоятельств.

Пособие на проживание ВПЛ

При эвакуации из опасных регионов семьи имеют право на получение пособия на проживание ВПЛ как в случае перемещения впервые, так и повторно.

ВПЛ, отказавшиеся от выплат и/или снятые с учета ВПЛ в связи с возвращением на покинутое место жительства, имеют право на повторное обращение за помощью на проживание ВПЛ при условии, что они совершили повторное перемещение:

С территории, на которой объявлена ​​обязательная эвакуация после 1 августа 2023 г., если человек включен в перечень лиц, которые будут обязательно/принудительно эвакуированы. В этом контексте следует еще раз подчеркнуть обязательность обращения в ОВА для включения в перечень лиц, которых обязательно/принудительно эвакуируют, даже в случае самостоятельной эвакуации или с помощью благотворительных, общественных организаций. Обратиться можно с помощью телефонной/почтовой/электронной связи.

Так, для включения в список лиц, самостоятельно выехавших из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена ​​обязательная эвакуация, можно обращаться в Департамент социальной защиты населения Харьковской ОВА (066) 283 41 43.

С территории, на которой ведутся боевые действия или временно оккупированных рф, которая включена в Список: cutt.ly/hewStswh после 1 декабря 2023 г.

По возвращении домой жилье человека было уничтожено или повреждено до степени непригодности для проживания.

Читайте также В «Дія» появилась возможность оформить справку ВПЛ и помощь сразу для всей семьи

Размер пособия составляет 3000 грн — для лиц с инвалидностью и детей и 2000 грн — для других лиц.

Каков механизм проведения выплаты? Пособие назначается на семью. Обратиться за выплатами впервые можно как онлайн (приложение Дія), так и непосредственно — в ЦПАУ, орган социальной защиты населения, исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета). В случае повторного обращения для семьи, онлайн обращение недоступно.

Дополнительная финансовая поддержка

Периодически международные фонды, благотворительные организации начинают различные программы поддержки пострадавшего от войны населения. Люди могут самостоятельно отслеживать эту информацию на официальных сайтах Минсоцполитики, Минреинтеграции, сайтах фондов и организаций.

Специалисты напоминают также о безопасности в интернете и о том, что представители таких организаций никогда не просят CVV/CVC-коды, коды (разовые пароли) банков и мобильных операторов, PIN-коды к картам. Также рекомендуется не переходить по ссылкам от незнакомцев или в Telegram-каналах с дисклеймерами: «Срочно! Новый вид помощи для всех украинцев, переходи по ссылке», чтобы не стать жертвой мошенников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.