Выплаты членам семей военнопленных: кто и где может оформить — Finance.ua

Выплаты членам семей военнопленных: кто и где может оформить

Сегодня 15:02 — Личные финансы

Несмотря на героическую оборону государства, многие наши военные, к сожалению, находятся в плену захватчиков. И пока государство ведет работу по возвращению своих героев домой, семьи военнопленных имеют право получать причитающиеся им выплаты. Подробнее о том, как и кто может их оформить — рассказали в Бюро бесплатной правовой помощи.

ежемесячно выплачивается денежное обеспечение, в частности дополнительные и другие виды денежного обеспечения, в порядке и в размерах, устанавливаемых Кабинетом Министров Украины. Согласно ЗУ «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», за военнослужащими, захваченными в плен, сохраняются определенные выплаты. Семьям указанных военныхвыплачивается денежное обеспечение, в частности дополнительные и другие виды денежного обеспечения, в порядке и в размерах, устанавливаемых Кабинетом Министров Украины.

Кто имеет право на выплату

Согласно Порядку выплаты денежного обеспечения семьям военнослужащих, захваченных в плен № 884, денежное обеспечение выплачивается следующим членам семей военнослужащих:

жене (мужу),

в случае ее (его) отсутствия — совершеннолетним детям, проживающим вместе с ней (ним),

или законным представителям (опекунам, попечителям), или усыновителям несовершеннолетних детей (лиц с инвалидностью с детства — независимо от их возраста),

а также лицам, находящимся на содержании военнослужащих,

или родителям военнослужащих равными долями, если военнослужащие не состоят в браке и не имеют детей.

В случае письменного отказа одного из лиц от выплаты денежного обеспечения его доля равномерно распределяется между другими лицами, имеющими право на его получение.

Специалисты отмечают, что эта норма не распространяется на военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших воинские части (места службы) или дезертировавших из Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.

Когда, куда и с какими документами обращаться

Выплата денежного обеспечения производится со дня захвата военнослужащего в плен членам его семьи по их заявлению на имя командира (начальника, руководителя) воинской части (учреждения, организации).

Соответствующее заявление необходимо подать до дня увольнения военнослужащего, захваченного в плен.

К заявлению прилагаются:

копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (нахождения);

справка о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (при отсутствии такой информации в паспорте);



копия свидетельства о браке (при наличии);



копии свидетельств о рождении детей (при наличии);



копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом контролирующему органу и имеют отметку в паспорте, — копия страницы паспорта с такой отметкой).



Читайте также Как в Украине начисляется зарплата военнослужащим: подробное разъяснение от Минобороны

Командир (начальник, руководитель) воинской части (учреждения, организации) рассматривает поданные документы и принимает решение о выплате или отказе в выплате денежного обеспечения в течение 15 дней, о чем уведомляет заявителя в письменной форме.

Основания для отказа в принятии решения

Командир (начальник, руководитель) воинской части (учреждения, организации) принимает решение об отказе в выплате в случае:

подачи заявления лицами, не указанными в Порядке;

подачи не в полном объеме документов, указанных в Порядке;



подачи заявления с нарушением сроков;



выяснения в установленном законодательством порядке обстоятельств добровольной сдачи военнослужащего в плен, самовольного оставления воинской части (учреждения, организации), места службы или дезертирования.



Принятие решения об отказе в выплате денежного обеспечения в связи с подачей не в полном объеме документов не лишает заявителей права обратиться к командиру (начальнику, руководителю) воинской части (учреждения, организации) повторно после устранения причин, ставших основанием для отказа в выплате.

Решение об отказе в выплате денежного обеспечения может быть обжаловано в судебном порядке.

Срок осуществления и размер выплаты

Выплата денежного обеспечения членам семьи военнослужащего, захваченного в плен, осуществляется ежемесячно — до дня его освобождения включительно.

Размер выплаты включает должностной оклад находящегося в плену военнослужащего по последнему месту службы, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет, другие ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения постоянного характера и другие виды денежного обеспечения с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения.

Кроме того, денежное обеспечение подлежит индексации в соответствии с законом.

Читайте также Правительство выделило 510 млн грн СБУ для выплаты раненым военнослужащим

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 военнослужащим, находящимся в пределах административно-территориальных единиц, на территории которых оказывается помощь в рамках Программы «єПідтримка», выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен ежемесячно, а тем из них, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивает осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период осуществления указанных мер (в том числе военнослужащим срочной службы), — размер этого дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Выплата такого дополнительного вознаграждения осуществляется на основании приказов командиров (начальников).

В приказы о выплате дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 000 гривен, включаются лица, захваченные в плен (кроме тех, которые добровольно сдались в плен) или являются заложниками.

Таким образом, семьи военнопленных имеют право и на эту выплату тоже.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.