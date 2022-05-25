Как в Украине начисляется зарплата военнослужащим: подробное разъяснение от Минобороны — Finance.ua

Как в Украине начисляется зарплата военнослужащим: подробное разъяснение от Минобороны
В Министерстве обороны подробно рассказали о том, как начисляется зарплата военнослужащего в зависимости от того, принимает ли он участие в боевых действиях или нет. Отдельно — о выплатах тем бойцам, которые оказались в плену.
Об этом сообщает разъяснение министра обороны Алексея Резникова, опубликованное на сайте правительства.
«Денежные выплаты, которые сейчас получают наши военные, состоят из двух частей. Первая часть — это ежемесячное денежное довольствие, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т.д. Вторая часть — это дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения», — рассказал он.
Как начисляется дополнительное вознаграждение?
По словам Резникова, это дополнительное вознаграждение начисляется, исходя из следующих соображений.
«Для тех военнослужащих, которые непосредственно не вовлечены в ведение боевых действий, дополнительное вознаграждение в расчете на месяц составляет 30 тыс. грн, или примерно 1 тыс. грн в день. Для тех воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. гривен в месяц. Или примерно 3 тыс. грн в день», — объясняет министр.
Расчет зарплаты военнослужащего: конкретный пример
Для большего понимания он привел следующий пример. Если военнослужащий, скажем, рядовой стрелок, полмесяца оборонял границу с Венгрией, а остальные полмесяца принимал непосредственное участие в боях на Харьковщине или Донбассе, суммарно через месяц ему будет начислено:
ежемесячное денежное довольствие в размере около 13-14 тыс. грн в соответствии с должностью и званием;
около 15 тыс. грн дополнительного вознаграждения за несение службы во время военного положения;
и около 50 тыс. грн за непосредственное участие в боевых действиях.
То есть, общая сумма в таком случае для рядового стрелка составит 78-79 тыс. грн минус отчисления.
Как формируются и происходят выплаты?
Количество дней, которые военнослужащий непосредственно находился в бою, выполнял боевые задания, определяется из боевых приказов и распоряжений, которые издаются военным командованием различных структур сил обороны.
«Если речь идет о ВСУ, воинская часть подает в Министерство обороны заявку на выплату денежного обеспечения. Министерство обороны на основании этой заявки перечисляет воинской части деньги. После чего воинская часть относит средства непосредственно военнослужащему», — добавляет Резников.
Важные моменты
Министр также объяснил некоторые важные моменты, связанные именно с выплатой зарплаты.
А именно:
для получения денежных выплат военнослужащий должен иметь счёт в любом украинском банке;
выплата денег военнослужащим производится в текущем месяце за предыдущий;
выплата делится на две части: в первой декаде месяца военнослужащие получают ежемесячное денежное обеспечение в соответствии с должностью, званием и другими параметрами. Во второй декаде происходит начисление дополнительного вознаграждения за военное положение и боевые.
«Платежи разведены на две части, потому что размер ежемесячного денежного обеспечения известен. Он почти одинаковый каждый месяц. А размер дополнительного вознаграждения по итогам месяца финансовые службы частей должны рассчитать на основании боевых приказов. Чем больше дней военнослужащий провел в бою, тем большее дополнительное вознаграждение он получит. Каждый месяц эта сумма может существенно отличаться. Это следует понимать», — подчеркивает Резников.
При этом, по словам министра, размер зарплаты может отличаться даже у военных, служащих в одной бригаде.
Отдельные подразделения той или иной бригады могут находиться в бою. В то время как другие находятся в пункте постоянной дислокации, проходят согласование или выполняют другие, небоевые задачи. Поэтому в рамках одной бригады или даже батальона размер выплат может существенно отличаться. Все зависит от боевых приказов, — объясняет Резников.
Как происходит выплата зарплаты находящимся в плену военнослужащим?
«Особенно хочу обратить внимание на выплату нашим воинам, оказавшимся в плену. Денежное обеспечение, которое они должны получать, выплачивается членам семьи по их обращению», — говорит министр.
При этом, как отмечает Резников, начало выплат семьям может несколько задерживаться.
«Ведь для того чтобы начать эти выплаты, должен быть издан соответствующий приказ о служебном положении военнослужащего. Необходимо не только убедиться, что наш воин в плену, скажем, увидеть его на видео. Надо в определенном порядке зафиксировать этот факт. Чтобы в дальнейшем все работало, как часы. Финансисты Минобороны держат на особом контроле выплаты семьям пленных», — уверяет глава министерства обороны.
Цифры
В мае за апрель Министерство обороны перечислило военнослужащим Вооруженных Сил Украины денежное довольствие и дополнительное вознаграждение суммарно на 51,5 млрд грн.
В июне Министерство обороны готовится выплатить около 64,5 млрд грн. В 2021 году примерно такую сумму заплатили за целый год.