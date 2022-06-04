Правительство выделило 510 млн грн СБУ для выплаты раненым военнослужащим — Finance.ua

Правительство выделило 510 млн грн СБУ для выплаты раненым военнослужащим

Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Правительство выделило 510 млн грн СБУ для выплаты раненым военнослужащим

Кабинет Министров принял проект распоряжения, предусматривающий выделение 510 млн грн из резервного фонда государственного бюджета для Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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Согласно сообщению, для выплаты единовременного пособия раненым военнослужащим и семьям погибших направят 210 млн грн выделенных средств.

Также проект предусматривает закупку необходимого вооружения, военного снаряжения и техники на 300 млн грн.

Напомним, что за месяц государство тратит в среднем более 200 млрд грн на тех, кто лишился работы, а также на ВПЛ и армию и т.д.

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