Выплата пенсий и субсидий украинцам, которые находятся за границей: есть ли ограничения — Finance.ua

Выплата пенсий и субсидий украинцам, которые находятся за границей: есть ли ограничения Сегодня 09:01 — Личные финансы

Выплата пенсий и субсидий украинцам, которые находятся за границей: есть ли ограничения

С начала полномасштабного наступления миллионы украинцев вынуждены были уехать за границу. Министр соцполитики объяснила, смогут ли они получать субсидии и пенсии.

С августа Министерство социальной политики рассматривает вопрос о том, должны ли быть одинаковыми соцвыплаты у граждан Украины, которые находятся дома и за рубежом. Глава ведомства Оксана Жолнович прокомментировала этот вопрос.

Выплаты украинцам, выехавшим за границу

По словам Жолнович, все зависит от того, какие социальные выплаты получает человек. Например, субсидии могут начисляться за определенные коммунальные услуги в пределах Украины.

«Конечно, при перерасчете будет приниматься во внимание количество членов домохозяйства, которые сегодня физически в Украине. Норматив на отсутствующих членов домохозяйства засчитываться не будет», — заявила министр.

Важно, что граждане нашего государства, сменившие место жительства в пределах Украины, могут претендовать на оформление субсидий.

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Начисление пенсий беженцам

Министр соцполитики подчеркнула, что пенсия привязана к страховому стажу, а не месту пребывания. Поэтому выехавшие за границу пенсионеры могут не переживать.

"Обязанность государства — заплатить человеку эти деньги. Так что пенсии мы продолжаем выплачивать и тем, кто из-за войны временно выехал за границу",— сказала Жолнович.

Также глава ведомства сообщила, что правительство будет продолжать перечислять независимо от того, где находится человек, такие выплаты:

выплаты пенсий по инвалидности;

помощь детям по инвалидности;

выплаты одиноким матерям.

Жилищные субсидии выехавшим за пределы страны беженцам.

Напомним, 16 сентября Кабмин утвердил постановление о предоставлении льгот украинцам, вынужденным покинуть Украину. В документе говорится, что все, кто в этом нуждается, смогут получать субсидии на жилье.

Раньше это было невозможно для тех граждан, которые дольше 60 дней находятся за границей.

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Телеканал 24 По материалам:

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