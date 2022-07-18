Выплачиваются ли субсидии во время отопительного сезона: ответ Шмыгаля — Finance.ua

Выплачиваются ли субсидии во время отопительного сезона: ответ Шмыгаля Сегодня 10:15 — Личные финансы

Выплачиваются ли субсидии во время отопительного сезона: ответ Шмыгаля

Украинцы не останутся без субсидий в отопительном сезоне 2022-2023 годов, несмотря на войну с россией.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Нас ждет чрезвычайно тяжелый отопительный сезон. Поэтому уже 3 месяца мы активно ведем подготовку к разным сценариям. У нас создан соответствующий штаб на самом высоком уровне. Такая подготовка включает 4 основных аспекта. Достаточное количество запасов газа, достаточное количество запасов угля, готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры, подготовка к экстренным ситуациям», — сообщили Шмыгаль.

Что это за аспекты подготовки:

1. Продолжается закачка газа в украинские подземные газовые хранилища. У Украины уже есть 11,3 млрд кубов газа. Всего с начала года было закачано около 3 млрд кубометров голубого топлива. Созданы возможности для физического реверса газа из Европы. Несмотря на военные действия, добыча газа государственной компанией «Укргаздобыча» почти не уменьшилась. «Нафтогазу» поставлена задача до начала отопительного сезона иметь в хранилищах 19 млрд куб. м газа.

2. Достаточное количество запасов угля. По состоянию на середину июля составляет 1,5 млн тонн угля. Это в два с половиной раза больше, чем определенные официальными документами гарантированные запасы на данное время. Продолжается наращивание и добыча. Формируются договоренности со странами-партнерами, чтобы к началу отопительного сезона запасы составляли надежные более 2 млн тонн.

3. Готовность энергогенерирующих компаний и объектов инфраструктуры. В настоящее время в среднем уже на треть выполнены работы по подготовке объектов теплоснабжения, жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону. Выделено почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Кременчуге и Ахтырке. Продолжаются ремонты котельных и линий электропередач.

4. Правительство выделило 1,4 млрд грн на закупку резервного оборудования для регионов, в которых могут возникнуть экстренные ситуации.

Еще один вопрос, напрямую касающийся отопительного сезона — это тарифы и субсидии.

«Как и обещали, все тарифы этой зимой остаются без изменений. Также Правительство продолжит выплачивать субсидии украинцам, нуждающимся в помощи с оплатой коммунальных платежей», — подчеркнул премьер.

Он также рассказал о сотрудничестве с международными партнерами.

«Только в этом месяце мы договорились с Всемирным банком и ЕБРР о выделении Украине более 500 млн долларов для подготовки к отопительному сезону. Также утвердим Совместную декларацию об ассоциации между Правительством и Международным энергетическим агентством для усиления нашего сотрудничества и взаимодействия. Украина уже продает электроэнергию в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову. В I полугодии Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Все это происходит благодаря присоединению к энергетической системе Европы», — подытожил глава правительства.

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