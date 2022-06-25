Тарифы на тепло не изменятся, но «прикрутить» отопление придется, — Алексей Чернышов — Finance.ua

Тарифы на тепло не изменятся, но «прикрутить» отопление придется, — Алексей Чернышов Сегодня 13:34 — Энергетика

Отопительный сезон в Украине будет непростым, правительство раньше времени начало готовить украинцев к трудностям, которые неминуемы из-за войны. Но важно, что тарифы на тепло не будут меняться.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Министерства развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Однако министр подчеркнул, что во время отопительного сезона оптимальная температура в украинских домах составит 18-20 градусов, но не должна опускаться ниже 16 градусов, так же как в «экономных странах развитой Европы».

«Очевидно, что эта зима будет сверхсложной. Главное — мы должны защитить каждого украинца и обогреть его... Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки. Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу», — объяснил министр.

Чернышов также отметил, что к холодам следует начинать готовиться уже сейчас.

«Как мы переживем эту зиму — зависит от каждого из нас. Готовиться к холодам стоит именно сейчас», — подытожил Чернышов.

Следует отметить, что по словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, правительство хочет создать запас в 19 млрд кубов газа, чтобы подстраховаться.

«Мы помогаем правительству сделать так, чтобы Украина могла создать такой большой запас газа. Но при этом мы указываем, что если мы подойдем к отопительному сезону с уровне 15 млрд куб. м — это тоже будет означать, что у нас будет запас. 15 млрд куб. м — это тоже уровень с запасом. Но вопрос в том, на какие военные риски нам рассчитывать», — сказал Витренко.

На пенсии По материалам:

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