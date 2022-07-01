В Минэнерго рассказали, чего ждать от предстоящего отопительного сезона: какую ожидать температуру в помещениях — Finance.ua

В Минэнерго рассказали, чего ждать от предстоящего отопительного сезона: какую ожидать температуру в помещениях
Украинское правительство ожидает, что предстоящая зима и отопительный сезон будут тяжелыми, однако сейчас уже утверждены планы для успешного прохождения этого периода. Речь идет в первую очередь о соблюдении баланса производства электроэнергии и газоснабжения в период отопительного сезона.
Об этом в эфире ICTV заявил министр энергетики Герман Галущенко.
«Мы ожидаем сложный сезон даже не с точки зрения ресурсов, а с точки зрения того, что идет война. К сожалению, мы теряем генерации, происходят постоянные обстрелы станций и соответствующих путей поставки, железной дороги. Мы готовимся очень ответственно к этому, понимая имеющиеся риски», — сказал он.
Галущенко также рассказал, придется ли украинцам этой зимой сбавлять температуру в квартирах и домах, чтобы сэкономить газ. Министр отметил, что сейчас речь идет не о том, чтобы сэкономить, а о соответствии евростандартам.
«Температура должна исходить из тех показателей, которые есть в европейских государствах, и из того, что мы должны потреблять экономно, понимая, что мы находимся в войне... В Министерстве развития общин и территорий отмечалось, что речь идет о температуре в помещении от 18 до 20 градусов», — сказал он.
Галущенко добавил, что Кабмин работает над тем, чтобы обеспечить страну углем путем собственной добычи. Кроме того, рассматривается минимально необходимый объем импорта по железной дороге и импорт через европейский рынок.
«Речь идет о небольших объемах, которые будут служить дополнительным резервом для прохождения зимы», — пояснил министр.
Галущенко заверил, что сейчас власти делают все, чтобы удержать тарифы на коммунальные услуги, на электроснабжение и газ.
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