В Германии сократилось потребление газа: на чем экономят — Finance.ua
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В Германии сократилось потребление газа: на чем экономят

Энергетика
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В Германии сократилось потребление газа: на чем экономят
В Германии сократилось потребление газа: на чем экономят
С начала года немецкие потребители сократили использование газа на более чем на 14%, что связано не только с теплой погодой, но и мерами жесткой экономии на фоне высоких цен. Приходится экономить на принятии душа, отоплении и приготовлении пищи.
Об этом пишет Spiegel со ссылкой на данные Федеральной ассоциации энергетической и водной промышленности (BDEW).
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Так, с января по май потребление газа составило около 460 млрд кВт⋅ч. Это на 14,3% меньше, чем за первые пять месяцев прошлого года. А снижение по сравнению с предыдущим годом составило почти 6,5%.
«Спад в мае был особенно очевиден: потребление здесь было более чем на треть ниже, чем в мае 2021 года. Призывы к экономии энергии или лично мотивированные эффекты экономии играют роль», — отметили в BDEW.
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В связи с резким сокращением поставок газа из россии правительство призвало частных потребителей экономить энергию, чтобы пережить зиму.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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