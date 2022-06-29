ЕС может полностью отказаться от газа из России: в Fitch назвали сроки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС может полностью отказаться от газа из России: в Fitch назвали сроки

Энергетика
76
ЕС может полностью отказаться от газа из России: в Fitch назвали сроки
ЕС может полностью отказаться от газа из России: в Fitch назвали сроки
Евросоюз может полностью заменить газ из россии за три года. В случае резкого отказа от голубого топлива, в первую очередь, пострадают Чехия, Венгрия и Словакия.
Об этом говорится в отчете рейтингового агентства Fitch.
В менее уязвимом положении в случае прекращения поставок газа окажутся Болгария, Латвия, Словения, Хорватия и Эстония. У них есть и планы действий, и возможности обеспечить альтернативные поставки.
Читайте также
Меньше всего от газа из рф зависят Литва, Польша и Румыния.
«Полное и внезапное прекращение поставок газа в ЕС из россии не является базовым сценарием Fitch. Однако это риск. Поставка российского газа в Польшу и Болгарию была сокращена в апреле из-за спора об оплате. В середине июня резко сократились потоки в Германию и Италию, что „Газпром“ объяснил санкциями», — говорится в сообщении.
Место для вашей рекламы
Для возмещения российского газа после полного прекращения поставок Евросоюзу может потребоваться более трех лет. Об этом говорится в докладе международного агентства Fitch. При этом в докладе отмечается, что полное прекращение поставок — это не базовый сценарий.
Россия сокращает поставки газа в Европу, и ситуация, при которой агрессор полностью отключит голубое топливо, уже не кажется невероятной. Самым большим странам уже сейчас нужно готовиться к полной остановке поставок из россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Обозреватель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.