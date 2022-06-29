ЕС может полностью отказаться от газа из России: в Fitch назвали сроки — Finance.ua

ЕС может полностью отказаться от газа из России: в Fitch назвали сроки Сегодня 15:45 — Энергетика

ЕС может полностью отказаться от газа из России: в Fitch назвали сроки

Евросоюз может полностью заменить газ из россии за три года. В случае резкого отказа от голубого топлива, в первую очередь, пострадают Чехия, Венгрия и Словакия.

Об этом говорится в отчете рейтингового агентства Fitch

В менее уязвимом положении в случае прекращения поставок газа окажутся Болгария, Латвия, Словения, Хорватия и Эстония. У них есть и планы действий, и возможности обеспечить альтернативные поставки.

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Меньше всего от газа из рф зависят Литва, Польша и Румыния.

«Полное и внезапное прекращение поставок газа в ЕС из россии не является базовым сценарием Fitch. Однако это риск. Поставка российского газа в Польшу и Болгарию была сокращена в апреле из-за спора об оплате. В середине июня резко сократились потоки в Германию и Италию, что „Газпром“ объяснил санкциями», — говорится в сообщении.

Для возмещения российского газа после полного прекращения поставок Евросоюзу может потребоваться более трех лет. Об этом говорится в докладе международного агентства Fitch. При этом в докладе отмечается, что полное прекращение поставок — это не базовый сценарий.

Россия сокращает поставки газа в Европу, и ситуация, при которой агрессор полностью отключит голубое топливо, уже не кажется невероятной. Самым большим странам уже сейчас нужно готовиться к полной остановке поставок из россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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