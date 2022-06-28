Лидеры G7 договорились изучить вопрос об ограничении цен на нефть и газ из россии — Finance.ua

Лидеры G7 договорились изучить вопрос об ограничении цен на нефть и газ из россии Сегодня 12:43 — Энергетика

Лидеры G7 договорились изучить вопрос об ограничении цен на нефть и газ из россии

Лидеры G7 договорились изучить вопрос об ограничении цен на импорт российской нефти и газа. Таким образом, будет снижена способность москвы финансировать ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает Reuters

В заключительном коммюнике саммита G7 говорится, что Европейский союз вместе с международными партнерами изучит способы сдерживания цен на энергоносители, включая возможность введения временных ограничений на импортные цены. Официальные лица заявили, что речь идет как о нефти, так и о газе.

Страны «Большой семерки» обсуждают ограничение мировых цен на российскую энергию, чтобы москва не извлекла выгоду из своего вторжения в Украину, которая резко подняла цены на нефть и газ.

Доходы от экспорта российской нефти выросли в мае, несмотря на то, что санкции сократили объемы экспорта, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства за июнь.

Механизм ограничения цен на энергоносители из россии

Соединенные Штаты первыми призвали к созданию механизма, ограничивающего цену, которую другие страны платят за российскую нефть.

В чем суть? Идея состоит в том, чтобы привязать финансовые услуги, страхование и доставку нефтяных грузов к потолку цен на российскую нефть. Таким образом, если грузоотправителю или импортеру нужны эти услуги, ему придется взять на себя обязательство продавать российскую нефть по установленной максимальной цене.

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Италия, экономика которой зависит от российских энергоресурсов, настаивала на установлении ценового потолка на газ. Премьер-министр Италии Марио Драги на прошлой неделе предупредил о необходимости снижения цен на энергоносители, чтобы сдержать инфляцию, и сказал, что основное возражение со стороны европейских стран против газового потолка связано с опасениями, что это может привести к дальнейшему сокращению россией поставок.

Франция заявила, что механизм ограничения цен должен распространяться не только на российские товары, чтобы снижать цены в более широком смысле, в том числе для стран G7, ищущих источники энергии из других источников.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 на саммите в Германии доработают окончательно планы по ограничению цен на российскую нефть.

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